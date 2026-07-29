鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (29) 日出現強大賣壓，盤中出量下殺超過 2,000 點，不僅權值股一片倒，千金股同樣殺聲隆隆，有高達 15 檔亮燈跌停，千金股家數也下降至 37 檔，若以 6 月 25 日高峰的 56 檔計算，等同近一個月大幅減少 19 檔，成為資金撤離的重災區。
台股本波下跌受韓股降槓桿、美國聯準會升息預期等影響，自高點 48,218 點一路下跌至今日的低點 39,495 點，跌幅約 18%，若以融資餘額來看，截至昨日為止仍有 5,455 億元，相比於高峰 6,313 億元，約下降 13.6%。
隨著升息預期影響資金撤離高風險資產，千金股成為首要提款對象之一，今日包括鴻勁 (7769-TW)、旺矽 (6223-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、弘塑 (3131-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、智邦 (2345-TW)、聯亞 (3081-TW)、群聯 (8299-TW)、創新服務 (7828-TW)、聯友金屬 - 創 (7610-TW)、富世達 (6805-TW)、光聖 (6442-TW)、竑騰 (7751-TW)、台燿 (6274-TW) 都亮燈跌停。
另外，雍智科技 (6683-TW)、勤誠 (8210-TW)、聖暉 *(5536-TW)、漢唐 (2404-TW) 也在今日失守千元大關，退出千金股俱樂部。