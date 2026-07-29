台股今 (29) 日出現強大賣壓，盤中出量下殺超過 2,000 點，不僅權值股一片倒，千金股同樣殺聲隆隆，有高達 15 檔亮燈跌停，千金股家數也下降至 37 檔，若以 6 月 25 日高峰的 56 檔計算，等同近一個月大幅減少 19 檔，成為資金撤離的重災區。