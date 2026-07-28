鉅亨網記者陳于晴 台北
加權指數今 (28) 日收盤創下史上第三大跌點，重摔 4.65%，而「臺灣璞玉指數」下跌 2.84%，跌幅明顯低於大盤，展現出良好的抗跌韌性與風險抵禦能力。進一步觀察近期表現，自 6 月 22 日大盤高點至今日的投資績效，臺灣璞玉報酬指數累計報酬率 -4.84%，優於大盤同期的 - 12.24%，顯示其在市場震盪時，降低下行壓力，充分展現指數成分股所具備的優質潛力與投資價值。
臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」聚焦優質非熱門股，以成分股最近三年 EPS 皆為正數、最近四季 EPS 皆為正數，且連續三年配發股利，篩選優質標的；及排除成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度居市場前 10% 的熱門股，採市值加權，每年四、十月進行成分股定期審核。
依據最近一期定審結果，成分股 331 檔，廣泛分布於 31 類上市產業， 參考 6 月 30 日資料，81% 成分股 (含 5 檔創新板股票) 排名上市股票殖利率前 50%，其中約 38% 排名前 20%，殖利率表現優異。
臺灣指數公司表示，依據歷史回測資料顯示，「臺灣璞玉指數」在多次市場震盪環境下，均展現強韌的抗跌能力。觀察近五年表現，2022 年至 2023 年美國聯準會通膨與升息期間，「臺灣璞玉指數」最大跌幅 - 14.28% 及收復天數 83 天，優於加權指數 (-28.47%、171 天）；2025 年 4 月起美國政府加徵關稅，「臺灣璞玉指數」最大跌幅為 - 24.52%，表現亦優於加權指數的 - 27.72%，顯示「臺灣璞玉指數」即使在系統性風險下，仍能展現優異的抗跌能力，未來如能商品化，可提供市場更分散、更具抗跌及防禦能力的投資選擇。