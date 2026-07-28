鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-28 21:02

加權指數今 (28) 日收盤創下史上第三大跌點，重摔 4.65%，而「臺灣璞玉指數」下跌 2.84%，跌幅明顯低於大盤，展現出良好的抗跌韌性與風險抵禦能力。進一步觀察近期表現，自 6 月 22 日大盤高點至今日的投資績效，臺灣璞玉報酬指數累計報酬率 -4.84%，優於大盤同期的 - 12.24%，顯示其在市場震盪時，降低下行壓力，充分展現指數成分股所具備的優質潛力與投資價值。

臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」聚焦優質非熱門股，以成分股最近三年 EPS 皆為正數、最近四季 EPS 皆為正數，且連續三年配發股利，篩選優質標的；及排除成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度居市場前 10% 的熱門股，採市值加權，每年四、十月進行成分股定期審核。

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依據最近一期定審結果，成分股 331 檔，廣泛分布於 31 類上市產業， 參考 6 月 30 日資料，81% 成分股 (含 5 檔創新板股票) 排名上市股票殖利率前 50%，其中約 38% 排名前 20%，殖利率表現優異。