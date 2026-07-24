鉅亨網編譯許家華 2026-07-25 05:00

這封公開信由輝達執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 領銜簽署，另有約 24 家企業及產業組織共同參與。黃仁勳在信中表示，政府應避免「對開源模型施加過早限制，進而扼殺競爭或將創新推向海外」。

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此次聯名也凸顯 AI 產業對開源與封閉模型發展方向的爭論持續升溫。目前包括輝達及近期多家中國 AI 實驗室推出的模型，均採取較開放的權重 (Open Weight) 或開源策略；相對地，OpenAI 與 Anthropic 等公司則以封閉模型 (Closed-source Model) 為主，由企業掌握模型權限與更新機制。

近幾個月來，矽谷企業對封閉模型的使用成本日益不滿。微軟與 Palantir Technologies(PLTR-US) 高層先前皆公開表示，允許企業在自有資料中心部署開源模型，可降低 AI 使用成本，也能減少對單一 AI 供應商的依賴，提高企業自主性。

除了成本考量外，多家科技企業也對 OpenAI 與 Anthropic 在模型內建的使用限制提出質疑，認為部分安全機制反而限制企業合法應用 AI 技術。

AI 開發平台 Hugging Face 近期表示，公司日前遭一個失控 (OpenAI 模型衍生) 的 AI 系統發動網路攻擊，由於封閉模型對資安用途設有使用限制，公司最後改採中國開源 AI 模型協助進行防禦，凸顯開源模型在資安研究上的彈性優勢。

另一方面，美國國會近期因 AI 網路攻擊事件升高警戒，部分議員已提出新法草案，要求 AI 模型必須內建「緊急關閉機制 (Kill Switch)」，以便政府在必要時終止模型運作。同時，川普政府也正評估是否對部分中國開源 AI 模型開發機構祭出制裁，理由是涉嫌竊取美國封閉模型相關技術。

對此，輝達等企業在公開信中承認，美國確實應重視 AI 技術遭竊與國家安全風險，但認為相關問題應透過更精準的法律及商業機制解決，而非以全面限制開源模型作為唯一手段。

公開信指出，依賴封閉模型並不代表一定更安全，因為封閉模型同樣可能遭到入侵、被濫用，或發生外界無法察覺的錯誤。相較之下，開源模型允許更廣泛的研究人員與開發者檢視模型運作方式、發現漏洞、建立防護措施，並透過持續改善提升整體安全性。