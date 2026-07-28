OPEC+傳10月起暫停增產3個月 聚焦2027年新版配額談判

鉅亨網編譯許家華 2026-07-29 05:30

石油輸出國組織與盟友 (OPEC+) 在完成今年既定增產計畫後，預料將自 10 月起暫停增產三個月，以等待 2027 年新版產量配額完成協商，同時觀察中東局勢及全球石油需求變化。分析人士指出，在伊朗戰事仍影響供應、荷姆茲海峽航運尚未完全恢復之際，OPEC + 希望保留政策彈性，避免原油市場供需再次失衡。

（圖：Shutterstock)

根據多位熟悉 OPEC + 決策的人士透露，7 個核心產油國預計將於 8 月 2 日召開會議，討論 9 月增產方案，預料仍將延續 6 月至 8 月的步調，每日增產約 18.8 萬桶。若方案獲得通過，將完成 2023 年所宣布、總計每日 165 萬桶自願減產的回補計畫。

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不過，多名消息人士表示，在 9 月完成最後一輪增產後，OPEC + 傾向自 10 月起暫停進一步增產三個月，維持目前產量至 2026 年底，直到新版配額制度於 2027 年 1 月正式生效。由於相關討論仍在進行，最終決議尚未拍板，OPEC 秘書處及俄羅斯官方目前也尚未回應媒體詢問。

即使完成今年增產計畫，OPEC + 仍將保留約每日 200 萬桶、始於 2022 年的減產措施，作為支撐油市的重要工具。市場人士認為，保留這部分閒置產能，有助於因應需求放緩或突發地緣政治事件，維持市場穩定。

瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，OPEC + 後續產量政策，很大程度仍取決於中東局勢如何發展。此外，OPEC + 目前正重新評估各會員國的「最大可持續產能 (Maximum Sustainable Capacity)」，這項評估結果將成為制定 2027 年各國產量基準的重要依據，也是未來增減產政策的基礎。

除了外部因素，OPEC + 內部也面臨新的挑戰。知情人士指出，包括伊拉克在內的部分會員國，希望依照近年新增產能提高自身配額，使新版配額談判更加複雜。此外，今年 5 月退出 OPEC 的阿拉伯聯合大公國，也改變了聯盟內部的產能分配結構，使未來配額安排更具挑戰性。

市場同時密切關注中東供應情勢。近期美國與伊朗雖已連續數日未再交火，市場對外交談判抱持審慎期待，但荷姆茲海峽航運仍未恢復正常，戰前約占全球 20% 原油運輸量的重要航道依然受到限制。另一方面，葉門胡塞武裝持續襲擊紅海航運及沙烏地阿拉伯能源設施，使曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 同樣面臨安全風險，令全球能源供應鏈仍承受壓力。

需求前景也是 OPEC + 的重要考量因素。國際能源署 (IEA) 預估，若荷姆茲海峽航運逐步恢復，2027 年全球原油市場可能重新出現明顯供給過剩，因此 OPEC + 希望待新版產能評估及配額制度完成後，再決定是否進一步調整產量政策，以避免油價因供給快速增加而承壓。