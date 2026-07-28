Visa財報優預期仍裁員2600人 AI轉型成重整主軸

鉅亨網編譯許家華 2026-07-29 07:10

全球支付龍頭 Visa (V-US) 公布截至 6 月 30 日止的 2026 會計年度第三季財報，受惠消費與企業支出維持韌性，以及跨境支付持續成長，營收與獲利雙雙優於市場預期。不過，公司同步宣布裁員約 7%、約 2,600 名員工，以推動組織精簡及人工智慧 (AI) 轉型，消息公布後盤後股價走跌。

（圖：REUTERS/TPG）

Visa 第三季營收達 116 億美元，年增 14%；經調整後每股盈餘 (EPS) 為 3.32 美元，較去年同期成長 11%，優於市場預估的 114 億美元營收及每股 3.23 美元獲利。去年同期營收為 102 億美元，每股盈餘為 2.69 美元。

‌



營運數據方面，第三季支付交易金額 (Payments Volume) 年增 10%，跨境交易金額 (Cross-border Volume) 成長 13%，處理交易量 (Processed Transactions) 也增加 10%，反映全球消費及商業活動仍保持穩健。

Visa 執行長 Ryan McInerney 表示，消費者及企業支出持續展現韌性，公司策略持續帶動消費支付、商業支付、資金移轉及加值服務等業務穩健成長。

他表示，Visa 作為全球支付網路的重要平台，正加快產品設計、開發及推出速度，協助客戶及合作夥伴掌握支付產業新商機，並推動長期成長。

儘管財報優於預期，市場仍對裁員及重組計畫保持觀望。Visa 周二正常交易收盤上漲 1.1%，收在 366.59 美元，創 52 周收盤新高，也是 6 月 12 日以來最高收盤價，盤中一度觸及 371.16 美元。不過，財報公布後盤後股價下跌約 2.3%，報 358.31 美元。

截至周二收盤，Visa 今年股價累計上漲 4.5%，近 12 個月漲幅約 4.4%，同期標普 500 指數則上漲 0.2%。

值得注意的是，在公布財報前數小時，Visa 宣布啟動新一輪人力調整，將裁撤約 7% 員工、約 2,600 個職位，主要集中於科技及產品團隊，以提升組織效率及加快創新速度。

Ryan McInerney 在致員工內部信中表示，Visa 正邁入商業支付的新時代，公司近年採取的多項策略已建立良好成長基礎。為把握未來發展機會，Visa 必須持續調整工作方式，而 AI 正快速改變企業完成工作的模式。

市場分析指出，AI 已成為 Visa 此次裁員的重要因素之一。隨著更多工作流程可透過 AI 自動化，公司可望提升營運效率並降低人事成本。不過，分析人士也認為，裁員並非完全由 AI 驅動，而是 Visa 近年持續推動策略轉型的一部分。

除了加速 AI 應用外，Visa 近年積極拓展全球市場版圖，也持續布局新興支付領域，包括穩定幣 (Stablecoin) 支付、跨境支付及企業支付等新業務，希望擴大未來成長來源。

資本配置方面，Visa 第三季共斥資 49 億美元，以每股平均 330.71 美元價格回購約 1,450 萬股 A 類普通股。截至 6 月 30 日，公司仍有 284 億美元股票回購授權額度可供使用。

董事會同時宣布，每股 A 類普通股將配發現金股息 0.67 美元，除息基準日為 8 月 11 日，預計 9 月 1 日發放。