鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 21:19

台股多頭勢不可擋，許多民眾透過房貸、信貸、理財周轉金及股票質押等工具高度財務槓桿投入股市，形成「四貸同堂」現象，就連央行也在理監事會後示警。對此，金管會強調，目前銀行放款仍以企業金融為主，5 月個人放款增幅皆在合理範圍內，且有「DBR 22 倍」與「貸後用途追蹤」等嚴格風控把關，現況與當年的雙卡風暴有本質上的差異，整體金融風險仍屬可控。

金管會檢查局副局長古坤榮表示，主管機關高度關注銀行的授信品質，日常已將銀行在房貸、理財周轉、股票質押及個人信貸等領域的貸放金額成長情形與逾期放款比率變動，列為例行檢查的重點項目。

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古坤榮指出，根據銀行局截至 2026 年 4 月底的最新統計，本國銀行整體的逾放比率僅為 0.15%，較去年同期還減少 0.01 個百分點，顯示資產品質仍穩健。他重申，例行檢查會涵蓋所有銀行全業態的信用擴張狀況，雖然目前尚未針對「四貸同堂」啟動專案檢查，但若發現任何金融機構出現業務異常成長或風險指標顯著異動，將會隨時適時辦理專案檢查。

對於市場擔憂借貸資金是否大量流入股市，銀行局副局長王允中提出最新放款數據說明，截至 5 月底，本國銀行放款總額達 47.35 兆元，其中，民營企業放款餘額為 22.31 兆元、占總放款 47.12%，單月增加 3006 億元；個人放款餘額為 22.46 兆元、占總放款 47.43%，單月增加 1990 億元。

王允中分析，從 5 月的放款變動來看，企業因投資、生產及營運周轉需求而增加的貸款金額，明顯高於個人貸款的增幅，雖然個人貸款確有成長，但若進一步細分，5 月房貸較去年同期增加約 4830 億元、車貸增 175 億元、小額信貸增 758 億元，整體增幅皆在「合理範圍內」，並未達到異常警戒值。他坦言，由現有統計數據來看，無法確切地將個人放款與「投入股市」直接做連結。

外界擔憂「四貸同堂」是否會演變成當年的「雙卡風暴」，金管會強調，目前的授信環境與當年已有本質上的不同。王允中解釋，雙卡風暴主因是銀行浮濫發卡、民眾過度擴張無擔保信用，風暴後金管會已訂定嚴格規範，「金融機構對於債務人於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額 (包括信用卡、現金卡及信用貸款) 除以平均月收入，不宜超過 22 倍」，現行信貸額度皆受此嚴格控管。

他強調，銀行現在對個人放款皆會審慎評估風險承受度，且建立嚴格的「貸後控管機制」，銀行每年都會定期檢討客戶的資金用途，一旦發現實際資金流向與原先申請的借款用途不符，銀行有權採取「提前收回貸款」的處置。

王允中表示，金管會日常均會橫向整合檢查局及中央存款保險公司的評估報告，高度掌握風險變化。