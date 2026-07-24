鉅亨網記者陳于晴 高雄 2026-07-24 17:55

行政院長卓榮泰今 (24) 日親自出席亞洲資產管理中心高雄專區周年記者會，拋出四項重要宣示，強調台灣已具備充足條件，正跨越「兩年有感」並邁向「四年有變」階段。為了讓高雄經驗遍地開花，金管會正積極研議推動專法，並實地考察印度 GIFT City 等國際金融特區，擬結合台灣半導體與科技產業優勢，打造具台灣特色的國際資產管理新樞紐。

卓榮泰做出四項重要宣示，第一，高雄專區已跨越「兩年有感」，正朝「四年有變」邁進，這個「變」除了金融界的改變，也是更便利的「便」與遍布全球的「遍」；第二，高雄專區試辦場域已圓滿達標；第三，試辦經驗將持續擴大並延長，推動更多金融與商品服務；第四，將全力推動資產管理專法，未來只要地方政府具備高雄的行政效率與魄力，就能將成功經驗複製到全台，做到真正的「遍地開花」。

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卓榮泰回顧政策經過 30 年的累積，從歷任總統提出的亞太營運中心、亞洲理財及籌資中心等到如今的亞洲資產管理中心，台灣已具備條件。兩年前有人懷疑台灣趕不上新加坡與香港，但金管會主委彭金隆曾說「沒有嘗試就不會成功，只要開始做就一定比不做好」，如今已看到好的開始。

為建立完善的法制基礎，金管會正積極研議推動《金融市場與資產管理發展條例》專法草案。銀行局局長童政彰指出，金管會正評估未來走「專區」或「特區 (境內關外)」模式，並已派員考察及參考包含印度 GIFT City(古吉拉特國際金融科技城) 等國際金融特區的營運經驗與租稅架構，作為政策研議與吸引外資進駐的借鑑。

同時結合台灣作為全球科技產業重鎮的核心競爭力，將科技供應鏈研究與資產評價優勢包裝成國際具競爭力的金融產品，建立台灣在國際資產管理上的話語權。

未來將落實資產管理機構 (EMC/EMR) 的法律地位，並打造友善的國際制度環境，吸引外國高階金融人才與外資機構長駐台灣。

針對境外資金移動，金管會將與專家學者及跨部會研議合理的租稅配套措施，並確保符合 CRS 等國際租稅標準。