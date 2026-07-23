鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-24 00:09

有外媒報導，投信投顧公會研擬提案，爭取放寬基金經理人在台股開盤期間使用手機等通訊設備。對此，金管會證期局今 (23) 日回應，目前尚未收到投信投顧公會提出的具體鬆綁建議方案；若公會提報相關建議，金管會持開放態度、並未預設立場，歡迎業者或外國商會提供國外實務做法以供研議。

在台灣投信業界有俗稱「養機場」機制，就是指主管機關與投信投顧公會為防範基金經理人利用職務之便進行內線交易、人頭戶搶先下單謀利等違法行為，所設置的資訊設備控管措施。

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依現行規定，基金經理人等關鍵交易人員在每日開盤前，必須將個人手機及具備通訊功能之裝置交由公司集中保管，待收盤後才能領回。由於集中保管設備的抽屜與充電槽密密麻麻、宛如養雞場的孵蛋箱，這項內控規範在業界被戲稱為「養機場」。

儘管「養機場」規範已實施多年，但外界與同業不時傳出聲音，認為嚴苛的通訊限制「只能防君子、無法防小人」，甚至可能阻礙國際資產管理人才來台意願。台灣美國商會在最新發布的 2026 台灣白皮書中即明確指出，此類對經理人個人設備的嚴格限制在全球極為罕見，建議取消硬性規定，改由投信業者以內部控制制度進行自主管理。

針對外界與商會的建言，證期局官員澄清，金管會對於是否鬆綁資訊設備控管，「並沒有特定反對立場」。