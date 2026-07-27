鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-27 19:20

南韓網路和雲端運算服務巨頭 Naver 的股價周一 (27 日) 飆升逾 8%，此前 Naver 宣布輝達將認購其價值 10 億美元的新股，用於資助一項旨在擴建人工智慧資料中心的項目。

這項投資計畫於南韓總統李在明訪問舊金山 AI 峰會期間公開，顯示出輝達積極擴展美國以外市場的戰略企圖。

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Naver 周一股價表現強勁，盤中一度大漲逾 10%，收盤上漲 8.43%，報 234,500 韓元。

根據 Naver 的監管文件，輝達將以每股 204,500 韓元 (約 139.45 美元) 的價格，認購 720 萬股 Naver 新發行的股份。此價格較 Naver 上周五收盤價折價約 1%。交易完成後，輝達將持有 Naver 約 4.5% 的股權，成為該公司主要股東之一，僅次於南韓國民年金公團 (9.25%) 與貝萊德 (6.12%)。

此項資金將用於擴建位於南韓世宗市的 GAK Sejong AI 資料中心。項目總投資規模高達 100 億美元，除輝達的投資外，布魯克菲爾德資產管理 (Brookfield Asset Management) 將作為資本合作夥伴提供高達 90 億美元的融資。

設施將部署輝達最先進的 Vera Rubin 和 Blackwell 晶片系統，為南韓企業、新創公司及政府機構提供生產規模的 AI 算力。中心的電力容量預計從目前的 55 兆瓦 (MW) 在 2028 年提升至 200 兆瓦。

輝達執行長黃仁勳指出，各國應建立並掌控屬於自己的 AI 基礎設施，即「主權 AI」(Sovereign AI) 策略。他預測，隨著此願景實現，Naver 的規模有望擴大 10 倍。Naver 表示，1 兆瓦 (GW) 規模的基礎設施將能同時容納數十萬顆輝達最新的 GPU，顯著提升南韓開發下一代 AI 模型的能力。