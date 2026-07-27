鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-27 22:40

德國豪華跑車製造商保時捷 (Porsche) 周一 (27 日) 宣布，已與勞工代表達成新一輪重整協議，計劃在 2035 年前再裁員 5,000 人，以因應中國市場需求下滑、電動車銷售不如預期及成本高漲等壓力。

昔日福斯金雞母風光不再！保時捷宣布再裁5000人(圖：REUTERS/TPG)

保時捷與員工代表發布聯合聲明表示，這次人力精簡將透過員工離職或退休後不再補人、擴大彈性退休方案及鼓勵自願離職等方式進行，不會強制解雇員工。

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根據協議，保時捷將祖芬豪森 (Zuffenhausen) 與魏薩赫 (Weissach) 兩座德國主要廠區的就業及設廠保障延長 5 年至 2035 年底，同時承諾投資 21 億歐元 (約 23.9 億美元)，強化當地生產與研發業務。

這是保時捷最新一波人力精簡措施。公司先前已宣布在 2030 年底前裁員約 3,900 人，其中包括 2,000 名臨時人員；今年稍早上任的執行長 Michael Leiters 又宣布裁員 500 人。保時捷目前約有 4 萬名員工，未來還將縮減管理層級、簡化組織架構並減少研發支出。

保時捷過去曾是母公司福斯汽車集團 (Volkswagen) 最穩定的獲利來源，近年卻因中國消費者對德國豪華車的需求大幅萎縮，加上 Taycan 等電動車銷售不如預期，獲利能力迅速惡化，從集團金雞母淪為亟待整頓的燙手山芋。