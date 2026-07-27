川普：美伊談判若破局 準備採取「強力軍事行動」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-28 06:10

美國總統川普週一接受 《Axios》訪問時表示，美方暫停對伊朗發動攻擊，是為了再給外交談判一次機會，但留給伊朗的時間不多。一旦談判破局，美國將恢復並可能擴大軍事行動。

Axios：川普稱美伊談判若破局 準備採取「強力軍事行動」(圖：shuttertsock)

川普表示，美方正與伊朗進行深入談判，若無法取得成果，美國將重新採取「非常強力的軍事行動」。被問及願意給外交談判多少時間時，他回答：「不會太久。要不是迅速取得進展，就是完全沒有結果。」

‌



目前談判主要由伊朗與阿曼進行，重點是達成一項新協議，重新開放荷姆茲海峽，並重啟全面核協議談判。卡達、巴基斯坦、埃及，以及川普特使魏科夫 (Steve Witkoff) 和庫許納 (Jared Kushner) 也積極參與。

川普透露，他上週五決定暫停攻擊，是因為參與斡旋的國家及區域內其他國家都要求美方再給談判一次機會。他說，所有與伊朗打交道的人都要求他「不要開火」，並表示自己認為伊朗希望達成協議。

談到同意斡旋國要求的原因，川普以「沒有得到什麼，也沒有失去什麼」形容這項決定，並指出美方暫停攻擊後，油價下跌，股市則上漲。

川普上週五下令美軍停火，不得攻擊伊朗南部沿海及荷姆茲海峽一帶的伊朗目標，這是美軍兩週來首次停止相關攻擊。

川普是在與高階顧問及軍方官員開會後作出決定，官員在會中向他提出一套當天使用的新攻擊計畫。消息人士指出，川普在會議召開前幾天原本傾向恢復大規模作戰，但他的想法從上週四晚間開始改變，並於週五確定暫緩轟炸海峽地區。

區域消息人士表示，阿曼與伊朗之間的談判已取得進展，但目前尚未達成協議。阿曼外交部長阿布塞迪 (Badr al-Busaidi) 週一分別與伊朗、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特及埃及等國外長通話。

阿布塞迪在聲明中表示，相關討論聚焦於如何提高達成務實、公平且可持續安排的可能性，以確保船隻經由荷姆茲海峽航行。

一名區域消息人士表示，其中一項構想是允許伊朗、阿曼及區域內其他國家，針對海上安全、環境保護及其他服務收取「合理的服務費」。

這名消息人士指出，可考慮以麻六甲海峽為參考模式。馬來西亞、印尼及新加坡目前針對特定服務向船舶收費，而非全面收取通行費。

另一種可能的做法，是將相關費用納入一項共同基金，並由國際海事組織參與管理。