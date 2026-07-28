鉅亨網編譯許家華 2026-07-29 04:29

美國與伊朗連續數日未再爆發軍事衝突，市場對外交談判前景抱持審慎樂觀態度，帶動國際油價周二 (28 日) 大幅下跌約 5%，連續第三個交易日走低，並跌至兩周以來最低水準。不過，市場人士指出，荷姆茲海峽航運仍遠低於正常水準，中東供應風險尚未解除，油價短線仍可能隨局勢發展劇烈波動。

布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 4.27 美元，跌幅 4.8%，收報每桶 84.09 美元；美國西德州中質原油 (WTI) 期貨下跌 3.35 美元，跌幅 4.1%，收報每桶 79.26 美元。過去三個交易日，Brent 原油累計重挫約 16%，收盤價創 7 月 13 日以來新低；WTI 則跌至 7 月 16 日以來最低。

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油價下跌主要反映市場預期，美伊暫停交火可能為外交談判創造契機。然而，導致全球能源供應受阻的根本問題仍未解決。戰前約有全球五分之一原油經由荷姆茲海峽運輸，目前航道仍未恢復正常，能源物流依舊受到嚴重限制。

美國總統川普日前表示，美國與伊朗正進行「良好談判」，並暗示雙方有機會達成協議，但也警告若外交努力失敗，美方仍可能恢復軍事打擊。然而，伊朗方面否認已恢復與美國談判，與華府說法出現明顯落差，也凸顯雙方距離真正達成協議仍有相當距離。

消息人士透露，阿曼已代表波斯灣國家向伊朗提出一項荷姆茲海峽管理方案，包括向航運公司收取自願性通行費，希望藉此恢復海運秩序並降低衝突風險。不過，伊朗拒絕該方案，改向阿曼提出臨時安排，建議重新開放荷姆茲海峽時，部分雙向航道暫時改由伊朗領海負責通行管理，以作為恢復航運的過渡措施。

瑞穗證券 (Mizuho) 能源期貨主管 Bob Yawger 表示，目前市場之所以持續回吐戰爭風險溢價，主要是因為美伊近幾天未再互相攻擊，而非供應已真正恢復。他指出，荷姆茲海峽船舶流量仍維持低檔，加上葉門胡塞武裝持續在紅海發動攻擊，中東能源供應風險依舊存在。

最新航運數據顯示，曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 周一共有 28 艘船舶通行，創四天來新高，但荷姆茲海峽船舶流量仍明顯偏低。胡塞武裝周二更宣稱，已向一艘沙烏地阿拉伯油輪發射彈道飛彈；另一方面，中國則直接與胡塞武裝展開協商，希望確保中國油輪可安全航行於紅海南部航道。

此外，根據路透取得的能源顧問公司 IIR 報告，沙烏地阿拉伯國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已於 7 月 27 日暫停旗下日產 40 萬桶的吉贊 (Jizan) 煉油廠運作，原因是胡塞武裝日前襲擊相關設施。由於紅海航運受阻，沙烏地阿美也正評估調整經由埃及西迪克里爾 (Sidi Kerir) 港出口亞洲原油的計價機制，以反映改道蘇伊士地中海管線後增加的運輸成本。

除了中東局勢，市場也關注俄烏戰爭可能出現新變化。烏克蘭總統澤倫斯基表示，他已與川普通話討論重啟俄烏和平談判。市場認為，若未來俄烏達成協議並促使部分對俄制裁解除，俄羅斯原油出口量可能增加。根據美國能源資料，俄羅斯 2025 年仍是僅次於美國與沙烏地阿拉伯的全球第三大原油生產國。