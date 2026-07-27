鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 13:41

近期半導體與人工智慧類股震盪，亞洲股市波動升高，分散配置再度成為焦點。貝萊德投信推出貝萊德世界股票 ETF (009826-TW) 已於 7 月 23 日成立，預計 8 月 3 日掛牌。該基金追蹤標普 TIP 世界股票指數，涵蓋近 40 個國家與超過 1000 檔股票，讓台灣投資人能以新台幣布局全球。經理人指出，這波回檔集中在高槓桿交易，透過全球分散投資組合，可避免重壓單一市場，在抵禦震盪的同時保留參與全球上漲的機會。

貝萊德基金經理人楊貽甯表示，以新台幣計算，近 1 個月來韓國 KOSPI 指數單月重挫近 20%，台灣加權指數也一度下跌約 10%。然而同時期 MSCI ACWI 全球股市指數仍維持小幅上漲。拆解市場結構發現，這波波動並非全球企業或人工智慧供應鏈基本面惡化，而是擁擠交易與高槓桿部位的清洗。以韓國為例，動能因子在短短 15 天內下跌約 26%，幅度與速度遠超越歷史典型修正。這波回檔壓力主要集中在半導體、人工智慧硬體與高槓桿交易，並非所有股票全面轉空。

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楊貽甯進一步說明，近期槓桿 ETF、融資餘額及避險基金曝險明顯下降，顯示最激烈的強迫性賣壓可能已逐步過去，日本、韓國與台灣的動能因子也開始出現反彈跡象。市場波動反映出投資的關鍵在於擴大投資範圍與分散報酬來源。全球分散的股票投資組合不會將報酬押注在單一國家、少數科技公司或單一產業循環，而是同時涵蓋美國科技、歐洲金融、日本工業、能源、醫療及基礎建設等領域。當特定題材劇烈波動時，其他市場與產業能提供不同的獲利來源，讓整體投資組合與單一熱門交易的震盪相對絕緣。