鉅亨網記者張韶雯 台北
台股近期經歷回檔震盪，市場不確定性升高，但 ETF 受益人數卻逆勢顯著攀升，顯示投資人傾向透過一籃子標的分散風險並逢低佈局。根據 CMoney 統計，截至 7 月 24 日止，人氣最旺前十大 ETF 受益人數月增率全數超過 39%，其中群益台灣加權正 2 飆增超過 363% 居冠，元大 MSCI 台灣與群益美國科技巨頭等市值型與海外科技標的也展現強勁吸金能力，高息 ETF 則持續發揮資金避風港特性，吸引防禦型資金進駐。
回顧近期盤勢，中東地緣政治不確定性升高，帶動布蘭特原油一度衝上百元大關，市場對通膨與升息預期再度升溫；美股方面，Google 財報雖亮眼，但市場擔憂資本支出擴大導致現金流翻負，S&P 500 上週小跌 0.61%，Nasdaq 下跌 2.13%。不過硬體股相對止穩，費半指數回升 1.24%，帶動亞股同步回升，台灣加權指數上週上漲 2.3%，並創下單日最高漲點紀錄；但拉長近一個月觀察，台股仍下跌 5.62%，顯示短線波動尚未消退，市場震盪下投資人積極尋求資金出口。
從十大人氣 ETF 觀察，資金流向呈現三大趨勢。首先，群益台灣加權正 2（00685L-TW）雖近一個月績效重挫 96.41%，受益人數卻暴增逾 3.6 倍，反映部分投資人預期台股急跌後有反彈空間，槓桿型 ETF 成為反彈行情的押注標的。
其次，市值型與海外科技 ETF 持續吸金，元大 MSCI 台灣（006203-TW）近月績效下跌 5.86%，與大盤表現相近，但受益人數大增 142.28%，顯示投資人偏好以大盤型 ETF 分批承接台股修正；海外 ETF 方面，群益美國科技巨頭（009824）近月僅小跌 1.38%，受益人數月增 89.91%，群益 S&P500（009823）近月上漲 1.28%，受益人數月增 77.74%，反映資金對美股大型科技與成熟市場配置需求仍強。
最後，高息 ETF 成為震盪盤資金避風港。FT 臺灣永續高息（00961-TW）近月績效僅小跌 0.08%，受益人數月增 53.55%，顯示高息 ETF 在市場不確定性升高時，因具配息與分散特性而受到青睞。群益半導體收益（00927-TW）雖近月跌幅達 15.25%，但受益人數月增仍有 46.68%，中信上櫃 ESG30（00928-TW）受益人數月增率也達 39.45%，突顯防禦與收益雙軌並重的布局邏輯。
展望後市，本周 FOMC 利率決策會議將牽動全球資金方向，法人建議，面對盤勢波動加劇，投資人宜適度降低投資組合槓桿比例，並提高現金水位以嚴控下檔風險，若想逢低承接，可透過基金或 ETF 等一籃子標的分散佈局，規避單一個股非系統性風險，保留足夠彈性。
近一個月熱門 ETF 統計表
|代碼
|名稱
|收盤價 (元)
|近一個月績效 (%)
|受益人數月增率 (%)
|00685L
|群益臺灣加權正 2
|10.95
|-96.41
|363.82
|006203
|元大 MSCI 台灣
|183.85
|-5.86
|142.28
|009824
|群益美國科技巨頭
|10.03
|-1.38
|89.91
|009823
|群益 S&P500
|10.25
|1.28
|77.74
|00961
|FT 臺灣永續高息
|12.75
|-0.08
|53.55
|00407A
|主動凱基台灣
|8.93
|-10.25
|49.64
|00927
|群益半導體收益
|35.90
|-15.25
|46.68
|00888
|永豐台灣 ESG
|34.25
|-10.81
|44.15
|00406A
|主動中信台灣收益
|9.20
|-10.51
|41.81
|00928
|中信上櫃 ESG30
|29.83
|-22.92
|39.45
|TWA00
|加權指數
|43654.84
|-5.62
|資料從略
資料來源：CMoney，資料日期：截至 2026 年 7 月 24 日
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