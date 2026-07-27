鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-27 11:27

台股近期經歷回檔震盪，市場不確定性升高，但 ETF 受益人數卻逆勢顯著攀升，顯示投資人傾向透過一籃子標的分散風險並逢低佈局。根據 CMoney 統計，截至 7 月 24 日止，人氣最旺前十大 ETF 受益人數月增率全數超過 39%，其中群益台灣加權正 2 飆增超過 363% 居冠，元大 MSCI 台灣與群益美國科技巨頭等市值型與海外科技標的也展現強勁吸金能力，高息 ETF 則持續發揮資金避風港特性，吸引防禦型資金進駐。

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從十大人氣 ETF 觀察，資金流向呈現三大趨勢。首先，群益台灣加權正 2（00685L-TW）雖近一個月績效重挫 96.41%，受益人數卻暴增逾 3.6 倍，反映部分投資人預期台股急跌後有反彈空間，槓桿型 ETF 成為反彈行情的押注標的。

其次，市值型與海外科技 ETF 持續吸金，元大 MSCI 台灣（006203-TW）近月績效下跌 5.86%，與大盤表現相近，但受益人數大增 142.28%，顯示投資人偏好以大盤型 ETF 分批承接台股修正；海外 ETF 方面，群益美國科技巨頭（009824）近月僅小跌 1.38%，受益人數月增 89.91%，群益 S&P500（009823）近月上漲 1.28%，受益人數月增 77.74%，反映資金對美股大型科技與成熟市場配置需求仍強。

最後，高息 ETF 成為震盪盤資金避風港。FT 臺灣永續高息（00961-TW）近月績效僅小跌 0.08%，受益人數月增 53.55%，顯示高息 ETF 在市場不確定性升高時，因具配息與分散特性而受到青睞。群益半導體收益（00927-TW）雖近月跌幅達 15.25%，但受益人數月增仍有 46.68%，中信上櫃 ESG30（00928-TW）受益人數月增率也達 39.45%，突顯防禦與收益雙軌並重的布局邏輯。

展望後市，本周 FOMC 利率決策會議將牽動全球資金方向，法人建議，面對盤勢波動加劇，投資人宜適度降低投資組合槓桿比例，並提高現金水位以嚴控下檔風險，若想逢低承接，可透過基金或 ETF 等一籃子標的分散佈局，規避單一個股非系統性風險，保留足夠彈性。

近一個月熱門 ETF 統計表

代碼 名稱 收盤價 (元) 近一個月績效 (%) 受益人數月增率 (%) 00685L 群益臺灣加權正 2 10.95 -96.41 363.82 006203 元大 MSCI 台灣 183.85 -5.86 142.28 009824 群益美國科技巨頭 10.03 -1.38 89.91 009823 群益 S&P500 10.25 1.28 77.74 00961 FT 臺灣永續高息 12.75 -0.08 53.55 00407A 主動凱基台灣 8.93 -10.25 49.64 00927 群益半導體收益 35.90 -15.25 46.68 00888 永豐台灣 ESG 34.25 -10.81 44.15 00406A 主動中信台灣收益 9.20 -10.51 41.81 00928 中信上櫃 ESG30 29.83 -22.92 39.45 TWA00 加權指數 43654.84 -5.62 資料從略