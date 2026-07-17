鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-17 20:04

聯邦美國金融創新 ETF （009825-TW) 今（17）日正式在櫃買中心掛牌上櫃，成為櫃買市場中全新的海外股票型 ETF 投資標的。該檔 ETF 聚焦於美國數位支付及未來金融產業的發展趨勢，旨在為投資人提供參與全球金融創新商機的多元管道。櫃買中心董事長簡立忠表示，此舉不僅為櫃買市場及整體資本市場的多元發展立下重要里程碑，更象徵聯邦投信進軍台灣 ETF 市場的積極佈局。

瞄準數位支付與創新金融！聯邦美國金融創新ETF今掛牌上櫃 追蹤「彭博TPEx」指數。（圖：櫃買提供）

聯邦美國金融創新 ETF 追蹤由櫃買中心與彭博指數公司共同編製的「彭博 TPEx 美國金融創新指數」，透過精選美國上市、聚焦去中心化金融及數位支付的優質企業，協助投資人掌握全球金融創新的趨勢。

‌



聯邦投信總經理莊雅晴指出，金融產業正經歷從銀行與現金交易，演進至手機支付與數位資產的巨大變革，這不僅是生活習慣的改變，更是正在發生的長期趨勢。透過此檔 ETF，投資人無須費心篩選個股，即可全面布局數位支付與金融科技等未來產業。

簡立忠進一步強調，櫃買中心將持續完善市場生態系，落實亞洲資產管理中心的政策目標，未來將攜手更多優質投信業者與國際級指數公司，推動多元指數與商品發展，強化台灣資本市場的國際連結與競爭力。