鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-08 16:48

櫃買中心 ETF 市場明（9) 日迎來新成員，由國泰投信發行的「國泰全球多元收益傘型證券投資信託基金之全球收益非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」（國泰收益非投等債) （00990B-TW）正式掛牌上櫃，該產品追蹤的指數聚焦全球已開發市場的非投資等級公司債與金融債券，並結合前 30% 高票面利率及「明日之星」加權等投資特色。

根據國泰投信公開說明書，00990B 追蹤「彭博 TPEx 1-5 年成熟市場明日之星收益優選票息美元非投資等級債券指數」，該指數聚焦全球已開發市場的非投資等級公司債與金融債券，讓國內投資人無需透過海外管道，即可參與全球債券市場績效。

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此外，該指數透過篩選條件，排除低信用評等（如 Caa1/CCC+/CCC + 以下）債券，並結合前 30% 高票面利率及「明日之星」加權等投資特色，旨在提升整體投資組合的效率。

櫃買中心為協助投資人快速掌握重點，建議掛牌日起可至櫃買中心「ETF 訊息中心」的「TPEx 焦點新兵專區」，觀看「解鎖 ETF 投資新視野」影片，深入瞭解該檔 ETF 的投資策略與配置理念。詳細商品資訊亦可至櫃買中心網站首頁之「ETF/ETN / 商品資訊 / 債券及固定收益 ETF」專區查詢。