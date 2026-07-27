接棒H1績效王00991A！復華推「未來50」全球版00409A 三大王牌經理人操盤

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-27 17:07

今年主動式 ETF 市場百花齊放，繼上半年績效王「復華台灣未來 50(00991A-TW)」掀起熱潮後，復華投信再推出第二檔「未來 50」系列力作—「復華全球未來 50 主動式 ETF(00409A-TW)」，預計 8 月 12 日以 10 元發行價展開募集。該基金集結三大王牌經理人強強聯手，以逾 1700 億元的總管理規模經驗靈活操盤，搶先布局 SK 海力士、美光、台積電等前十大關鍵持股，成分股約 50 檔涵蓋美、日、韓、台股市，採取「核心算力供應鏈 + 升級題材 + 非科技 AI 受惠者」的組合策略。

復華00409A由胡家菱(中)、王萬里(左)、黃俊瑞(右)三大王牌經理人強強聯手操盤。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

據統計 (截至 2026/7/24)，主動式 ETF 自去年第 2 季上路以來發展迅猛，掛牌檔數已擴增至 35 檔，總規模突破 9000 億元。其中，以台股為布局主軸的 00991A 規模已突破 700 億元，躍居主動式 ETF 前三強，更以今年上半年 96% 的優異報酬率獲得市場極高青睞。

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接續這股強勁氣勢，復華投信將投資視野從台灣延伸至全球，當前 AI 科技演進極快，且硬體鏈與軟體產業常由少數高門檻企業寡占，享有超額利潤；同時，善用 AI 升級經營模式的非 AI 產業 (如金融、軍工、生技、機器人等) 亦展現強勁成長力。00409A 正是為了在全球大趨勢下，精選出 50 檔最具代表性與競爭力的「產業贏家股票」，為投資人爭取長期的超額報酬。

面對變化莫測的全球 AI 與科技投資環境，00409A 採用主動式 ETF 罕見的「多重經理人」協同作戰制度，由復華投信海外股票部三大王牌共同操盤。目前三位經理人合計管理資產規模超過 1700 億元，團隊實力雄厚。

00409A 核心經理人胡家菱具備近 10 年基金操作經驗與 16.9 年投研資歷 (台大財金所)，經歷多次股市多空洗禮，擅長精準掌握市場資金動向與敏銳盤感，快速因應總體環境變化。其掌管的「復華華人世紀基金」近三年報酬率高達 466%。

協管經理人王萬里擁有 23.4 年投研資歷，早年任職於外資券商 (香港上海滙豐證券、瑞士信貸證券) 與美商 Intel 資本，具備豐富的法人人脈與多元國際觀點。

協管經理人黃俊瑞則具備深厚科技背景，曾任台積電研發工程師 (賓州州立大學／南加州大學材料工程碩士)，能深刻剖析半導體與先進科技供應鏈的技術規格與技術門檻。

三大經理人團隊旗下基金包含復華華人世紀、復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技等，無論近一年、兩年或三年績效均名列同型基金前茅，展現「打世界盃」的全方位操盤實力。

00409A 發行價為新台幣 10 元，買進一張只要 1 萬元，預計於 8 月 12 日至 8 月 14 日展開募集，9 月 2 日掛牌。預計前十大持股涵蓋全球晶圓代工、記憶體、被動元件及 AI 客製化晶片龍頭，具體陣容如下：

股票名稱 受惠題材與投資亮點 台積電 (TSMC) 全球晶圓代工龍頭，直接受惠全球 AI 算力需求爆發 SK-Hynix (SK 海力士) 高頻寬記憶體（HBM）領頭羊，為 AI 快速傳輸關鍵 Samsung Electro-Mechanics (三星電機) AI GPU 載板與伺服器高階 MLCC 用量大幅增長 Micron (美光) 高頻寬記憶體（HBM）關鍵供應商，技術量能強勁 KIOXIA (鎧俠) NAND Flash 需求增長受惠者 Marvell (美滿電子) AI 客製化晶片（ASIC）需求爆發的主要受惠者 SANDISK NAND Flash 記憶體需求增長 Infineon (英飛凌) AI 伺服器與電動車發展，大幅推升功率元件需求 Murata (村田製作所) 高階被動元件用量倍增，迎來量價齊揚商機 AMD (超微) AI 客製化晶片與伺服器 CPU 需求爆發

資料來源：復華投信