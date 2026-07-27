接棒H1績效王00991A！復華推「未來50」全球版00409A 三大王牌經理人操盤
鉅亨網記者陳于晴 台北
今年主動式 ETF 市場百花齊放，繼上半年績效王「復華台灣未來 50(00991A-TW)」掀起熱潮後，復華投信再推出第二檔「未來 50」系列力作—「復華全球未來 50 主動式 ETF(00409A-TW)」，預計 8 月 12 日以 10 元發行價展開募集。該基金集結三大王牌經理人強強聯手，以逾 1700 億元的總管理規模經驗靈活操盤，搶先布局 SK 海力士、美光、台積電等前十大關鍵持股，成分股約 50 檔涵蓋美、日、韓、台股市，採取「核心算力供應鏈 + 升級題材 + 非科技 AI 受惠者」的組合策略。
據統計 (截至 2026/7/24)，主動式 ETF 自去年第 2 季上路以來發展迅猛，掛牌檔數已擴增至 35 檔，總規模突破 9000 億元。其中，以台股為布局主軸的 00991A 規模已突破 700 億元，躍居主動式 ETF 前三強，更以今年上半年 96% 的優異報酬率獲得市場極高青睞。
接續這股強勁氣勢，復華投信將投資視野從台灣延伸至全球，當前 AI 科技演進極快，且硬體鏈與軟體產業常由少數高門檻企業寡占，享有超額利潤；同時，善用 AI 升級經營模式的非 AI 產業 (如金融、軍工、生技、機器人等) 亦展現強勁成長力。00409A 正是為了在全球大趨勢下，精選出 50 檔最具代表性與競爭力的「產業贏家股票」，為投資人爭取長期的超額報酬。
面對變化莫測的全球 AI 與科技投資環境，00409A 採用主動式 ETF 罕見的「多重經理人」協同作戰制度，由復華投信海外股票部三大王牌共同操盤。目前三位經理人合計管理資產規模超過 1700 億元，團隊實力雄厚。
00409A 核心經理人胡家菱具備近 10 年基金操作經驗與 16.9 年投研資歷 (台大財金所)，經歷多次股市多空洗禮，擅長精準掌握市場資金動向與敏銳盤感，快速因應總體環境變化。其掌管的「復華華人世紀基金」近三年報酬率高達 466%。
協管經理人王萬里擁有 23.4 年投研資歷，早年任職於外資券商 (香港上海滙豐證券、瑞士信貸證券) 與美商 Intel 資本，具備豐富的法人人脈與多元國際觀點。
協管經理人黃俊瑞則具備深厚科技背景，曾任台積電研發工程師 (賓州州立大學／南加州大學材料工程碩士)，能深刻剖析半導體與先進科技供應鏈的技術規格與技術門檻。
三大經理人團隊旗下基金包含復華華人世紀、復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技等，無論近一年、兩年或三年績效均名列同型基金前茅，展現「打世界盃」的全方位操盤實力。
00409A 發行價為新台幣 10 元，買進一張只要 1 萬元，預計於 8 月 12 日至 8 月 14 日展開募集，9 月 2 日掛牌。預計前十大持股涵蓋全球晶圓代工、記憶體、被動元件及 AI 客製化晶片龍頭，具體陣容如下：
|股票名稱
|受惠題材與投資亮點
|台積電 (TSMC)
|全球晶圓代工龍頭，直接受惠全球 AI 算力需求爆發
|SK-Hynix (SK 海力士)
|高頻寬記憶體（HBM）領頭羊，為 AI 快速傳輸關鍵
|Samsung Electro-Mechanics (三星電機)
|AI GPU 載板與伺服器高階 MLCC 用量大幅增長
|Micron (美光)
|高頻寬記憶體（HBM）關鍵供應商，技術量能強勁
|KIOXIA (鎧俠)
|NAND Flash 需求增長受惠者
|Marvell (美滿電子)
|AI 客製化晶片（ASIC）需求爆發的主要受惠者
|SANDISK
|NAND Flash 記憶體需求增長
|Infineon (英飛凌)
|AI 伺服器與電動車發展，大幅推升功率元件需求
|Murata (村田製作所)
|高階被動元件用量倍增，迎來量價齊揚商機
|AMD (超微)
|AI 客製化晶片與伺服器 CPU 需求爆發
資料來源：復華投信
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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