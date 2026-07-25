鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-25 11:57

美國貿易代表署（USTR）公布強迫勞動 301 調查最終行動，台灣與歐盟同獲最高優惠稅率 10% 且不疊加最惠國待遇（MFN），優於日韓的 12.5%，並有 2231 項產品豁免 301 關稅。行政院表示，豁免包含如蝴蝶蘭、 茶葉等 118 項專屬台灣清單與 ART 談判成果，能鞏固農產與工業產品價格競爭力並搶攻轉單商機，且名單亦明確排除所有依「232 條款」課徵關稅之貨品，資通訊及無人機等產品也豁免。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間 7 月 23 日依《1974 年貿易法》第 301 條公布「禁止進口強迫勞動產品」調查的最終行動，將全球 60 個貿易夥伴依其強迫勞動政策執行情形分為四種稅率組別。在本次調查中，台灣與歐盟同列為相對優惠稅率組別，適用稅率為 10% 且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率。此一結果顯著優於日本、南韓與瑞士的 12.5% 不疊加 MFN 稅率，以及其他國家的 10% 或 12.5% 疊加 MFN 稅率。

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行政院美經貿工作小組表示，依據美方最新公告，台灣共有 2231 項產品豁免本次 301 關稅，輸美僅需課徵 MFN 稅率，其中包括農產品 322 項與工業產品 1909 項。值得注意的是，台灣在「台美對等貿易協定（ART）」中載明的 1735 項豁免對等關稅產品，均完整包含在本次豁免範圍內。

回顧今年 2 月台美簽署 ART 時，台灣共爭取到 2072 項輸美產品豁免對等關稅，其中 1735 項載明於 ART，另有 337 項為美國對全球豁免項目。本次強迫勞動 301 調查公布的 2231 項豁免產品中，除了 1735 項與 ART 載明項目一致，充分展現台美談判成果外，更額外增加了 496 項原未載明於 ART 但本次同樣適用豁免的產品。

此外，在 2231 項豁免產品中，有 118 項為專屬台灣的獨家豁免清單，涵蓋多項主力出口產品。農產品部分共有 322 項，包含蝴蝶蘭、火鶴花、紅茶與綠茶、珍珠奶茶原料樹薯粉，以及鳳梨酥、芋頭、芒果與果汁等；工業產品則達 1909 項，涵蓋無線電導航設備、通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件，以及藥品、肥料與輕油製品。專屬清單大幅提升台灣產品在美國市場的價格競爭力，並有利於相關業者爭取轉單與新訂單商機。

行政院美經貿工作小組補充，美方先前援引《1974 年貿易法》第 122 條款自 2 月 24 日起實施的 150 天暫時性關稅已於 7 月 24 日屆期。市場預判美方啟動的兩項 301 調查為置換關稅政策法律基礎的程序，目前「結構性產能過剩」301 調查結果仍待公布。行政院卓榮泰團隊強調，政府將持續與美方保持密切聯繫，確保美方做出一整體的最終稅率決定時，能持續維繫台灣的相對優惠待遇。