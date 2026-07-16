鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 14:10

美國政府周三 (15 日) 宣布，在總統川普的指示下，美國貿易代表署 (USTR) 完成對巴西的「301 條款調查」，並決定對部分巴西進口商品加徵 25% 的關稅。此舉旨在因應巴西政府被指控採取不合理、且負擔或限制美國商業的貿易行為。

美祭出301條款 對巴西大部分商品徵收25%關稅(圖:shutterstock)

根據調查結果，美方列舉了巴西多項損害美國經濟利益的實踐：

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數位貿易與言論審查：巴西法院被指發布秘密命令，強制 X、Meta 和 Google 等美企刪除政治內容並暫停美國居民帳號，且禁止公司向帳戶所有者披露。

電子支付不公：巴西政策偏袒本國支付系統 Pix，導致美國相關服務商處於競爭劣勢。

環境與農業議題：美方指責巴西執法不力，容許非法砍伐亞馬遜森林，讓巴西農民藉由開墾非法土地獲得不公平優勢；此外，巴西恢復了對美國乙醇的關稅，導致美方乙醇出口額自 2018 年以來重挫 87%。

不平等關稅待遇：巴西給予印度與墨西哥超過千項產品的優惠稅率，卻對美國出口產品課徵更高的關稅。

本次關稅調整將涵蓋大部分巴西商品，但為減少對美國國內影響，豁免了牛肉、橙汁、飛機及零件、能源產品，以及已受第 232 條關稅約束的項目。目前巴西非豁免產品的稅率約為 10%，此前川普曾提議課徵 50% 關稅，但遭最高法院駁回。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 強調，儘管美方自 2025 年 4 月起密集談判，但巴西並未妥善解決長期問題，此舉是為了保護美國工人與企業的「公平競爭環境」。美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 則批評巴西魯拉 (Lula) 政府缺乏談判誠意，其政策對美巴雙方均有害。