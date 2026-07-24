鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-24 12:49

美國總統川普以「打擊強迫勞動」為由祭出新一輪全球關稅後，從澳洲到巴西等多個貿易夥伴紛紛否認美方指控，但多數國家表示將持續與華府協商，而非立即採取報復措施。

美祭新關稅遭多國反擊 澳洲、巴西否認強迫勞動問題但不急報復 (圖:Shutterstock)

美國貿易代表署 (USTR) 周四 (23 日) 依據《1974 年貿易法》第 301 條，對 60 個經濟體加徵關稅，理由是這些國家未能制定並落實禁止強迫勞動產品進口的措施。根據新措施，已制定或承諾實施強迫勞動進口禁令的經濟體，適用 10% 關稅，未採取相關措施者則課徵 12.5% 關稅。此次措施涵蓋美國前 60 大貿易夥伴，占美國進口總額約 99.4%。

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新關稅將取代依據《1974 年貿易法》第 122 條實施、將於 24 日到期的臨時 10% 全球關稅。川普援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵的關稅在今年 2 月遭美國最高法院裁定違法後，先實施過渡性質的 10% 臨時關稅，如今改採第 301 條調查，顯示美國政府希望為關稅建立更具法律效力的依據。

澳洲貿易部長 Don Farrell 發表聲明說：「這些關稅毫無正當性，違反澳美自由貿易協定，應立即撤除。」他指出，澳洲打擊強迫勞動與現代奴役的制度是全球最完善之一，也獲得包括美國在內的國際社會高度肯定。

紐西蘭外交部在市場報告中表示，紐西蘭貿易部長已向美方明確表達，不認同此次調查結論，未來仍將持續向華府反映立場。紐西蘭目前約 30% 出口至美國的商品，包括牛肉與奇異果，仍維持既有豁免待遇。

新加坡也反對新關稅，外交部長維文 (Vivian Balakrishnan) 表示，美方措施沒有任何經濟上的合理性。

日本同樣表達不滿，並尋求確認新關稅是否符合去年與美國達成的貿易協議。內閣官房長官木原稔 (Minoru Kihara) 周五在例行記者會表示：「美國對日本課徵關稅令人遺憾。我們也正向美方確認，最終不會對日本課徵超過去年協議規定的關稅。」

巴西政府則批評新關稅「武斷且毫無正當性」，總統魯拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 表示，巴西仍願意持續協商，但若無法向美國出口，將尋找其他市場。

由於新措施疊加美國本月稍早依第 301 條對巴西商品課徵的 25% 關稅，使巴西商品面臨的總關稅升至 37.5%，接近去年遭法院裁定違法的 50% 稅率。

智利政府表示，新關稅與智利的勞工標準，以及智利在調查期間提交的技術、政治與法律證據不符。智利貿易次長辦公室指出，美方決議並未指控智利出口涉及強迫勞動產品，智利將爭取讓主要出口商品獲得豁免。

加拿大被列入較低的 10% 關稅級距，且符合《美墨加協定》(USMCA) 規範的商品可獲豁免。加美貿易部長 Dominic LeBlanc 表示，此舉「並不令人意外」，加拿大與美國同樣重視打擊強迫勞動，未來幾周將持續與美方進行建設性對話。

儘管國際上怨聲載道，但到目前為止，尚無任何主要貿易夥伴宣布針對美國「強迫勞動關稅」採取報復措施。

彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 本周稍早指出，此次調查「並非真正針對勞工標準，而是藉由美國對中國商品的強迫勞動禁令向外延伸，同時試圖重建遭最高法院推翻的關稅體系。」

亞洲協會政策研究所 (Asia Society Policy Institute) 副會長、前美國貿易談判代表 Wendy Cutler 說，相較於去年實施的關稅措施，新關稅採用的法律依據較為穩固，因此較不容易遭美國法院推翻。

她表示：「美國貿易夥伴對這項結果會感到失望，但預料不會採取報復措施。不過，各國彼此之間將持續簽署更多貿易協定，以降低對美國市場的依賴。」

此外，由於美國與多國簽有自由貿易協定 (FTA)，並設有多項豁免與配額，新關稅對部分出口商品的實際影響可能有限。