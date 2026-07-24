鉅亨網編譯許家華 2026-07-25 07:00

巴克萊銀行 (Barclays) 周五表示，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運僵局持續，國際油價面臨的上行風險正不斷升高。該行認為，若目前情勢持續 1 至 3 個月，不僅 2026 年布蘭特原油預測價將面臨上修壓力，現貨價格甚至可能測試每桶 150 美元。

巴克萊指出，目前維持 2026 年布蘭特原油平均價格每桶 96 美元、2027 年每桶 85 美元的預測，但若荷姆茲海峽僵局延續，油價將出現不同程度的上行風險。

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根據巴克萊情境分析，若目前供應中斷情況持續 1 個月，2026 年布蘭特原油平均價格將較原先預測高出約每桶 2 美元；若持續 2 個月，上行風險擴大至每桶 7 美元；若僵局延續 3 個月，則可能較原先預測高出每桶 10 美元，意味 2026 年平均油價可能升至每桶 106 美元。

該行在最新報告中指出，通常現貨價格反應速度快於長期均價，因此若供應受阻持續 3 個月，布蘭特原油現貨價格有機會挑戰每桶 150 美元。

本周國際油價一度升破每桶 100 美元，為 5 月以來首見，主因美伊衝突持續升級，荷姆茲海峽航運幾近停擺，引發市場對全球原油供應中斷的擔憂。不過，隨著市場傳出中國正積極斡旋美國與伊朗重啟和平談判，油價周五回落至每桶 100 美元以下。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一。巴克萊指出，在本輪衝突爆發前，全球約五分之一的能源供應需經由荷姆茲海峽運輸，因此任何長時間封鎖都可能對全球能源市場造成重大衝擊。

另一方面，路透調查分析師最新預估也顯示，中東衝突已進一步加深市場對 2026 年全球原油供應短缺的預期。不過，多數分析師仍認為，隨著波斯灣出口逐步恢復、美國原油產量維持強勁，以及中國需求成長放緩，全球原油市場有望於 2027 年重新轉為供過於求。