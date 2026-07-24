鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-24 13:22

益得 (6461-TW) 取得 2 項定量噴霧吸入劑 (MDI) 台灣發明專利，目前開發中的產品線鎖定全球超過 94 億美元市場商機，隨著核心產品陸續完成開發，並將進入法規送件階段，2027 年將加速美國市場布局。

益得指出，近期取得 2 項台灣發明專利，涵蓋混合懸浮配方 (Hybrid Suspension)，以及共同懸浮配方 (Co-suspension) 關鍵製劑技術。此外，益得持續擴充產品組合，目前新增 4 項採用低全球暖化潛勢推進劑 (LGWP) 的 MDI 開發專案及 2 項鼻噴劑產品，其中 1 項 OTC 鼻噴產品預計於 2027 年在美國上市。

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國際市場布局上，益得產品除銷售東南亞市場外，透過多元學名藥及 505(b)(2) 策略，已與美國及加拿大合作夥伴完成 SYN011 及美國 SYN021 的商業合作。益得指出，目前核心 MDI 專案如期推進中，目標在 2027 年向美國 FDA 提出簡化新藥申請 (ANDA)，加速產品進入美國市場。

另外，益得自主研發的「欣輔寧鼻噴劑」已於今年 1 月取得 TFDA 藥證，並完成健保藥價核定，目前進行上市前準備，預計今年下半年上市銷售。