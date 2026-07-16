AI超級週期助攻！渣打點名台灣成全球經濟最大贏家 估GDP衝上9.5％
鉅亨網記者張韶雯 台北
渣打集團今（16）日發布 2026 年下半年全球經濟展望，由於中東衝突對經濟前景造成影響，全球經濟成長率預測自 3.4％下修至 3％。報告強調，雖然 AI 帶動的投資熱潮支撐了上半年的經濟表現，但排除相關需求後基本面成長較為溫和，下半年全球經濟將維持穩定但並不均衡的成長格局，地緣政治風險仍須審慎以對。渣打並看好 AI 超級週期強勁，台灣為供應鏈最大核心受惠者，實質經濟成長率預計將達 9.5％。
渣打報告指出，今年全球 AI 超級週期依然強勁，幾乎未受到地緣政治因素干擾。台灣作為 AI 供應鏈的核心受惠者，實質經濟成長率預計將達 9.5％，優於 2025 年的 8.7％，並有望在 2027 年維持 5％的穩健成長。
渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，科技帶來的景氣成長已從半導體及電子業，逐步外溢至製造業、服務業與民間消費，科技業薪資成長與股市財富效果帶動下，台灣內需復甦動能將進一步鞏固，有助於降低市場對 K 型經濟兩極分化的疑慮，但未來需留意需求拉動型通膨風險。
針對全球主要經濟體，美國今年 GDP 成長率預測維持 2.3％，歐元區則下修至 0.4％，中國大陸維持 4.6％的成長預測。在通膨前景趨於穩定的背景下，若地緣政治局勢緩解，商業週期可望重新成為推動全球經濟的主要驅動力。渣打集團建議，台灣在維持高成長的同時，應密切關注能源價格與貿易政策帶來的變數。
延伸閱讀
- AI爆發期Q3轉向擴張期？星展看好台灣經濟規模破兆美元 GDP 9.4%冠亞洲
- 野村投信最新台股看法--【台股操盤人筆記】戰事震盪反而創造布局機會
- 抗通膨！南韓央行三年半來首度升息 市場估年底前再升1至2次
- 台灣AI供應鏈6月驗證：花旗估台積電增速上修至35%-40% CCL與測試接口領跑
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇