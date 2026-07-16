AI超級週期助攻！渣打點名台灣成全球經濟最大贏家 估GDP衝上9.5％

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-16 20:34

渣打集團今（16）日發布 2026 年下半年全球經濟展望，由於中東衝突對經濟前景造成影響，全球經濟成長率預測自 3.4％下修至 3％。報告強調，雖然 AI 帶動的投資熱潮支撐了上半年的經濟表現，但排除相關需求後基本面成長較為溫和，下半年全球經濟將維持穩定但並不均衡的成長格局，地緣政治風險仍須審慎以對。渣打並看好 AI 超級週期強勁，台灣為供應鏈最大核心受惠者，實質經濟成長率預計將達 9.5％。

AI超級週期續強！渣打點名台灣成全球經濟最大贏家 估GDP衝上9.5％。（圖:渣打提供）

渣打報告指出，今年全球 AI 超級週期依然強勁，幾乎未受到地緣政治因素干擾。台灣作為 AI 供應鏈的核心受惠者，實質經濟成長率預計將達 9.5％，優於 2025 年的 8.7％，並有望在 2027 年維持 5％的穩健成長。

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渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安指出，科技帶來的景氣成長已從半導體及電子業，逐步外溢至製造業、服務業與民間消費，科技業薪資成長與股市財富效果帶動下，台灣內需復甦動能將進一步鞏固，有助於降低市場對 K 型經濟兩極分化的疑慮，但未來需留意需求拉動型通膨風險。