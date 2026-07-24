鉅亨網新聞中心 2026-07-24 10:50

聚焦全球記憶體產業鏈的 Roundhill Memory ETF(DRAM-US) 近期延續強勢表現，過去 5 個交易日上漲逾 8%，主要受惠於 AI 伺服器需求持續升溫，以及美光 (MU-US)、SK 海力士等主要持股股價走強。市場普遍看好 AI 記憶體需求長期成長趨勢，但也提醒，在股價快速上漲後，短線波動風險正逐漸增加。

（圖：REUTERS/TPG）

DRAM ETF 專注投資於 DRAM、高頻寬記憶體 (HBM)、NAND Flash 及 SSD 等記憶體產業鏈企業，而非涵蓋整體半導體產業，因此投資組合更集中於全球記憶體市場。

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自今年 4 月成立以來，DRAM ETF 累計漲幅已超過 110%，成為 AI 基礎建設熱潮下表現最亮眼的主題型 ETF 之一。

該 ETF 管理費率為 0.65%，目前僅持有 16 檔股票，資產規模約 230.3 億美元，採高度集中投資策略，使投資人能直接參與全球記憶體晶片產業的成長機會。

近期 ETF 走勢主要受惠於美光與 SK 海力士股價持續反彈。市場認為，隨著 AI 大型語言模型快速發展，以及全球科技業者持續興建 AI 資料中心，高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 需求仍將維持高成長，帶動整體記憶體產業景氣持續改善。

分析人士指出，記憶體晶片已成為 AI 伺服器不可或缺的重要元件，未來隨著各大科技公司持續增加 AI 基礎建設投資，相關需求可望持續支撐 DRAM ETF 長期表現。

不過，市場也提醒，近期半導體及記憶體類股漲幅已相當可觀，部分個股估值明顯提高，投資人仍須留意短線修正風險。