鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-23 09:10

IBM下調財測，分析師：優於市場擔憂(圖：Shutterstock)

IBM 周三 (22 日) 表示，預期 2026 年按固定匯率計算的營收成長率將落在 4% 至 5% 之間，低於先前預估的逾 5%。

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公司仍維持全年自由現金流將較 2025 年增加約 10 億美元的預期。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 在財測公布後發布報告表示，更新後的展望「優於市場擔憂」。他原先預期，公司會將財測下修至「低至中個位數成長區間」。

IBM 股價在周三盤後交易初期因最新消息一度反彈，但隨後轉跌，跌幅約 0.5%。IBM 股價今年已累計下跌約 30%。

IBM 財務長 James Kavanaugh 在聲明中表示，「儘管我們在第二季後期面臨營收逆風，但仍持續專注於業務的基本面，包括提高生產力、強化產品組合，以及創造自由現金流。」

「在這樣一個季中，維持強健的財務與營運紀律至關重要。我們必須持續投資成長，同時透過股息為股東創造價值。」

IBM 第二季支出 16 億美元用於發放股息。

此次調整財測，是這家科技巨頭在轉型迎接 AI 時代過程中遭遇的最新打擊。IBM 上周發布獲利預警時，曾指出其大型主機業務近期面臨挑戰。

該預警公布後，IBM 股價上周單日暴跌 25%，創下公司有紀錄以來最大單日跌幅。

IBM 周三下午公布的財報顯示，第二季營收為 172 億美元，較去年同期成長 1%，但低於分析師在上周初步財報發布前預估的 174.8 億美元。

公司調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.93 美元，較去年同期成長 5%，但低於分析師在上周消息公布前預估的 2.95 美元。

Kavanaugh 在財報電話會議上表示，在 6 月最後幾周，IBM「看到客戶支出優先順序出現轉變」。客戶將資金「轉向伺服器、儲存設備及記憶體採購，以便在預期價格上漲前，提前取得供應受限的基礎設施」。

因此，他表示，「數十筆大型交易未能按照我們原先預期的時間完成，而這些交易占了大部分營收缺口。」

這與 IBM 發布獲利預警時所傳達的訊息一致。