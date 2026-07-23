鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (23) 日走勢震盪，早盤一度衝破 45,000 點，隨後在短線賣壓出籠下，指數由紅翻黑，下跌逾 470 點，僅塑化、散熱及光通訊族群表現較佳，盤中在電子權值股回穩下跌幅收斂，最後一盤在台積電大單敲進下，小漲 25.03 點或 0.06%，終場收 44,850.81 點，成交量收 8,925.15 億元，較昨日略減。OTC 櫃買指數同為開高走低，終場下跌 0.78% 表現較集中市場遜色。
權值股部分，台積電 (2330-TW) 今日開低走高，最後一盤在大單敲進 5,081 張下，小漲 0.21%；鴻海 (2317-TW) 同在最後一單敲進 5,361 張，漲 2.39%；聯發科 (2454 -TW) 漲 0.65%，貿聯 - KY(3665 -TW) 受惠 AI 伺服器出貨亮眼，第 2 季與 6 月營收創高強攻，大漲 8.04%；仁寶 (2324 -TW) 漲 1.52%、廣達 (2382-TW) 漲 2.13%。
塑化股部分，因中東情勢升溫，川普放話回擊讓油價大漲，激勵塑化族群上揚，包括台塑化 (6505-TW) 漲停板、台達化 (1309-TW) 漲半根停版，台塑 (1301-TW) 漲 4%，台聚 (1304-TW)、台化 (1326-TW) 也漲幅超過 1.5%。
光通訊類股則因輝達 (NVIDIA) 傳收購美國長途「暗光纖」，打造自主 AI 光纖骨幹網路，擴大 AI 布局點燃光通訊題材熱度，- 包括聯亞 (3081-TW) 連 2 日漲停板，華星光 (4979-TW) 漲 7%，波若威 (3163-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW) 漲 3-4%。
散熱三雄受惠下半年成長動能可期，加上業績持續發酵，健策 (3653-TW) 漲 6%、奇鋐 (3017-TW) 大漲 7%、雙鴻漲 1.65%。
分析師表示，這波指數從高點回落漲多修正，以資金面來說，非電集團如塑化股受惠油價上揚及資金避風港利多，但不宜追高股價，類股族群因輪動快速，投資人應配合業績及營收表現，逢低拉回布局、逢高適度調節，避免追高股價。
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