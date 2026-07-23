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〈焦點股〉川普放話回擊油價大漲 台塑三寶亮燈漲停帶頭衝

鉅亨網記者黃皓宸 台北

中東情勢持續升溫，美國總統川普昨 (22) 日再警告，伊朗若攻擊荷莫茲海峽內船隻，美國將轟炸並摧毀伊朗「一座橋梁或發電廠」回應，導致布蘭特原油期貨 (Brent) 期貨收盤漲至每桶 95 美元，創近 6 周新高，激勵台塑 (1301-TW) 集團中台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW)、台塑今 (23) 日開盤後，迅速亮燈價揚一度攻漲停。

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〈焦點股〉川普放話回擊油價大漲 台塑三寶亮燈漲停帶頭衝。(shutterstock)

據外電報載，川普此番言論適逢美伊在中東地區持續交火，加劇全球重要能源運輸要道的地緣政治緊張，也推升國際油價上揚，除了布蘭特原油期貨，美國西德州原油期貨也漲至每桶 89 美元。


台塑化受惠油價持續升高，加上法人對未來獲利上修，目標價持續調高，帶動買盤湧入，包括外資已連 12 買超過 7 萬張支持，股價也站上 93.05 元創近 3 年新高。

今日盤面上，除了台塑三寶，二線塑化股台達化 (1309-TW) 也攻上漲停，台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、國喬 (1312-TW)、華夏 (1305-TW) 盤中也一度漲半根停板。

法人指出，若荷姆茲海峽若受戰事嚴重干擾，布蘭特原油期貨至今 (2026) 年第 4 季恐飆升至每桶 120 美元以上，塑化股盤中多檔亮燈漲停，反映市場對煉油景氣與獲利的看好，但高檔震盪股價風險也同步升高，短線操作需留意波動，中長線則關注油價走勢、營收是否符合市場預期。


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台塑化台塑台化布蘭特原油期貨中東衝突

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