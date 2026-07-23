鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-23 12:05

中東情勢持續升溫，美國總統川普昨 (22) 日再警告，伊朗若攻擊荷莫茲海峽內船隻，美國將轟炸並摧毀伊朗「一座橋梁或發電廠」回應，導致布蘭特原油期貨 (Brent) 期貨收盤漲至每桶 95 美元，創近 6 周新高，激勵台塑 (1301-TW) 集團中台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW)、台塑今 (23) 日開盤後，迅速亮燈價揚一度攻漲停。

〈焦點股〉川普放話回擊油價大漲 台塑三寶亮燈漲停帶頭衝。(shutterstock)

據外電報載，川普此番言論適逢美伊在中東地區持續交火，加劇全球重要能源運輸要道的地緣政治緊張，也推升國際油價上揚，除了布蘭特原油期貨，美國西德州原油期貨也漲至每桶 89 美元。

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台塑化受惠油價持續升高，加上法人對未來獲利上修，目標價持續調高，帶動買盤湧入，包括外資已連 12 買超過 7 萬張支持，股價也站上 93.05 元創近 3 年新高。