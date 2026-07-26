鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-26 10:00

儘管市場焦點集中於半導體產業，但一些與高科技看似毫不相關的日本企業，卻憑著核心技術切入人工智慧 (AI) 供應鏈，成為今年股市的隱形贏家：日本衛浴設備大廠東陶 (TOTO)、玻璃纖維製造商日東紡 (Nittobo)，以及味精製造商味之素 (Ajinomoto)，今年股價分別上漲 78%、63% 及 61%。

三家公司都成功將原有技術應用於半導體製造，搭上 AI 熱潮。其中，TOTO 生產用於半導體設備的陶瓷靜電吸盤 (Electrostatic Chuck)，日東紡供應半導體封裝基板使用的高階玻璃纖維，味之素則生產高效能晶片封裝所需的絕緣材料「增層薄膜」(Build-up Film，ABF)。

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截至 3 月底止的年度財報顯示，三家公司與半導體相關業務均大幅成長，凸顯 AI 熱潮帶來的商機。

TOTO：陶瓷技術撐起成長

TOTO 表示，受惠於物聯網 (IoT)、數位轉型、AI 及資料中心需求，先進陶瓷業務的獲利率高於住宅設備業務。

TOTO 在年報中指出，雖然成立逾百年的住宅設備部門全年營收及獲利下滑，但先進陶瓷業務的成長，得以完全彌補缺口。該部門全年營收年增 34%，營業利益成長 42%，幾乎憑一己之力讓公司整體業務得以成長。

TOTO 利用陶瓷技術，自 1988 年開始生產半導體設備用電子靜電吸盤，用於蝕刻製程中固定矽晶圓。該公司表示，其陶瓷產品有助提升先進晶片製造良率。

不過 TOTO 強調，並未將先進陶瓷視為比住宅設備更重要的事業，「先進陶瓷雖是高成長領域，但過去 40 年間曾長期虧損，直到近年才開始獲利。」

TOTO 表示，住宅設備仍是穩定資產負債表的重要基礎，而半導體產業波動較大，因此不打算放棄核心住宅設備業務，而是希望兩項事業維持平衡發展。

日東紡：電子材料成未來十年核心

日東紡表示，電子材料已成為公司最重要的成長引擎。該公司 1984 年推出的 T-glass 玻璃纖維，目前廣泛應用於印刷電路板 (PCB) 及電子元件。

日東紡表示，T-glass 及其他電子材料將成為未來十年的成長支柱，AI 晶片需求也正改變公司的資本支出、研發及人才配置策略。

財報顯示，在 AI 伺服器需求及特殊玻璃銷售帶動下，電子材料事業營收年增 20.4%，營業利益成長 39.7%。

根據 CNBC 計算，日東紡全年度增加的營收當中，有 91% 來自電子材料事業。該部門營業利益增加 55 億日元，甚至高於公司整體營業利益增加的 44 億日元。

日東紡表示，玻璃纖維過去主要用於塑膠補強等複合材料，但如今，電子材料「很可能長期扮演公司最重要業務」的角色。

日東紡預期，用於資料中心伺服器、網路設備及半導體封裝基板的特殊玻璃需求將持續強勁，因此將積極擴充產能。此外，即使半導體業務獲利快速提升，該公司仍持續拓展玻璃纖維在複合材料及工業材料等傳統領域的應用。

味之素：味精副產品催生 ABF 材料

味之素則把食品技術成功延伸至半導體材料。根據官網資料，味精生產過程中的副產品，最終催生出 ABF 絕緣薄膜技術。

ABF 於 1999 年上市，目前已廣泛應用在中央處理器 (CPU) 等高效能半導體封裝。

味之素指出，隨著半導體封裝愈來愈複雜，ABF 的重要性持續提升，而 AI、5G 等新技術將持續推升半導體需求。

味之素並未單獨揭露 ABF 營運數據，但財報顯示，涵蓋 ABF 的「醫療保健與其他」事業部門，全年度營收成長約 4%，事業利益大增 45.1%，部分原因在於電子材料營收增加。

該部門目前已為公司帶來全年超過三分之一獲利，營收及獲利甚至超越冷凍食品事業。