鉅亨網新聞中心 2026-07-24 22:20

下周全球半導體市場將迎來關鍵時刻，記憶體龍頭 SK 海力士、三星電子及鎧俠 (Kioxia) 將陸續公布最新一季財報。在市場近期對人工智慧 (AI) 投資永續性及長期供應協議 (LTA) 可靠性出現疑慮之際，這幾份成績單將成為檢驗記憶體巨頭在這一輪產業周期中盈利能力的試金石。

SK 海力士：HBM 領航帶動營收噴發

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SK 海力士預計於 7 月 29 日發布第二季財報。受惠於 DRAM 與 NAND 快閃記憶體平均售價 (ASP) 調漲，市場預期其營收成長將創下 2010 年以來新高。

根據 Visible Alpha 的預測，其第二季營收有望達 520 億美元，年增 260%。其中，高頻寬記憶體 (HBM) 表現尤為關鍵，預計營收成長 32% 至 61 億美元。

SK 海力士執行長 Kwak Noh-Jung 評估，為滿足 AI 的快速成長，記憶體供應緊張的局勢將可能持續至 2030 年以後。

三星電子：獲利暴增 18 倍與市場疑慮

三星將於 7 月 30 日公布完整第二季財報。根據先前發布的初步數據，三星第二季營收達 171 兆韓元 (約 1,166 億美元)，營業利益更較去年同期飆升 18 倍，創下單季新高。然而，亮眼的業績並未帶動股價，初步財報發布次日三星股價重挫逾 7%。

分析師指出，此現象反映投資者存在「買預期、賣事實」的心理，且擔憂科技巨頭可能收縮 AI 基礎設施支出，導致對高需求持續性的疑慮。

鎧俠：獲利倍增與分析師分歧

日本快閃記憶體龍頭鎧俠將於 7 月 31 日發布財報，市場預期其單季獲利有望較前一季翻倍。儘管股價近期波動劇烈，岩井宇宙證券高級分析師齋藤和義 (Kazuyoshi Saito) 仍認為公司基本面並未改變，AI 驅動的需求前景依然強勁。

然而，會津證券投資組合經理 Yukio Mitsuishi 則持較謹慎態度，預計鎧俠的疲軟態勢可能持續至 8 月下旬。

產業界的警示與樂觀展望

隨著記憶體熱潮延續，國際清算銀行 (BIS) 在年度經濟報告中警示，AI 供應鏈的階段性短缺可能放大了過度投資的風險，企業透過長期合約鎖定產能，恐在需求波動時承擔較高風險。