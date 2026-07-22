鉅亨網編譯段智恆 2026-07-23 00:30

外媒周三 (22 日) 報導，美國白宮官員指控，中國人工智慧 (AI) 新創月之暗面 (Moonshot AI) 不當使用美國 AI 模型及受出口管制的輝達(NVDA-US)GB300 晶片，開發上周以先進能力震撼科技業的 Kimi K3 模型。

白宮科技政策辦公室主任 Michael Kratsios 周三在社群平台發文表示，月之暗面取得搭載 GB300 晶片的伺服器，並曾在泰國使用相關設備，很可能用來訓練 AI 模型。他主張，該公司為打造 Kimi K3，涉嫌違反美國出口管制規定及科技公司的服務條款。

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GB300 屬於輝達 Blackwell 世代產品，美國禁止向中國企業出售。儘管川普政府已允許部分輝達 H200 晶片銷往中國，但更先進的 Blackwell 產品仍在禁售範圍內。

美國商務部工業暨安全局 (BIS)5 月發布備忘錄，重申即使中國企業位於中國境外，向其出售先進處理器仍受限制。川普政府目前正調查，是否有企業利用規則漏洞，把先進 AI 晶片運往中國公司的海外子公司。

輝達先前否認相關漏洞存在，並表示公司始終依照不存在漏洞的方式執行規範，但尚未針對 Kratsios 最新指控作出回應。月之暗面也未回應相關說法。

Kimi K3 的表現打破市場認為中國 AI 能力明顯落後 OpenAI 與 Anthropic 的既有看法。月之暗面聲稱，這款開放權重模型的整體能力超越大多數競爭對手，僅落後 Anthropic 的 Claude Fable 5 與 OpenAI 的 GPT-5.6，消息並引發科技股拋售，市場反應類似 DeepSeek 去年帶來的衝擊。

Kratsios 還指控，月之暗面建立複雜的內部平台，大規模對美國 AI 模型進行「蒸餾」。模型蒸餾是利用較強大的「教師模型」輸出訓練較小的「學生模型」，藉此複製部分能力。

美國財政部長貝森特周二也對中國開源 AI 業者的蒸餾行為表達疑慮，並將不當取得美國模型能力稱為智慧財產權竊取。他警告，若海外模型竊取美國企業技術，川普政府有能力實施制裁。