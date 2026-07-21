鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-21 15:30

比特幣週二 (21 日) 上漲至約 65500 美元，創兩週以來新高，主要受惠於上週拖累加密貨幣下跌的半導體股拋售潮出現逆轉，亞洲晶片股當日領軍帶動全球風險資產普遍反彈。

(圖:shutterstock)

作為全球最大加密貨幣，比特幣週二上漲約 1%，本週累計上揚 5%，成交額約 330 億美元。

‌



主流加密貨幣表現分化，以太幣漲 3% 至 1922 美元，七日累計上漲 8%，表現優於比特幣，XRP 漲 3% 至 1.13 美元，Solana 漲 2% 至 78 美元，BNB 持穩於 574 美元。

反彈起點正是上週受創最重的科技類股，MSCI 亞太股票指數週二攀漲 2%，結束連 3 個交易日跌勢，三星與台積電成主要推手。

支撐比特幣反彈還有兩大因素：一是美國現貨比特幣 ETF 連 5 個交易日錄得資金流入，累計逾 6 億美元，扭轉上月底以來連 8 週流出趨勢；二是地緣緊張暫緩，伊朗傳出考慮暫停打擊 10 天的提案，布蘭特期油價格回落 1% 至 88.58 美元，緩解通膨焦慮。