鉅亨網編譯陳韋廷
比特幣週二 (21 日) 上漲至約 65500 美元，創兩週以來新高，主要受惠於上週拖累加密貨幣下跌的半導體股拋售潮出現逆轉，亞洲晶片股當日領軍帶動全球風險資產普遍反彈。
主流加密貨幣表現分化，以太幣漲 3% 至 1922 美元，七日累計上漲 8%，表現優於比特幣，XRP 漲 3% 至 1.13 美元，Solana 漲 2% 至 78 美元，BNB 持穩於 574 美元。
反彈起點正是上週受創最重的科技類股，MSCI 亞太股票指數週二攀漲 2%，結束連 3 個交易日跌勢，三星與台積電成主要推手。
支撐比特幣反彈還有兩大因素：一是美國現貨比特幣 ETF 連 5 個交易日錄得資金流入，累計逾 6 億美元，扭轉上月底以來連 8 週流出趨勢；二是地緣緊張暫緩，伊朗傳出考慮暫停打擊 10 天的提案，布蘭特期油價格回落 1% 至 88.58 美元，緩解通膨焦慮。
BTSE 營運長 Jeff Mei 指出，交易者正佈局下週二 (28 日) 開始的聯準會 (Fed) 會議，市場雖預期 7 月升息機率僅 15%，但仍尋求後續政策信號。
值得注意的是，儘管價格回升，現貨交易量仍低迷，顯示市場情緒源於風險偏好回歸而非新資金大舉進場。比特幣本週漲跌與上月跌勢皆緊扣晶片股動向，資金輪動仍是短期主旋律。
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