鉅亨網新聞中心 2026-07-21 05:40

隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮席捲全球，華爾街觀察市場的風向標也悄悄改變。根據《彭博》報導，以科技股為主的韓國 KOSPI 指數正逐漸成為全球 AI 交易的重要領先指標，不少國際投資人每天在美股開盤前，便透過韓國科技股走勢研判當日美國市場方向。

數據顯示，KOSPI 指數與那斯達克 100 指數近 60 日的相關係數已升至 0.46，是過去五年平均 0.16 的近三倍，反映兩地市場連動程度大幅提高。分析指出，這種高度同步主要受到 SK 海力士與三星電子等 AI 存儲芯片龍頭，以及槓桿資金交易推動。

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Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 接受《彭博》訪問時表示，韓國市場如今已與那斯達克及費城半導體指數 (SOX) 處於「相同的波動生態系」，SK 海力士 (SKHY-US ADR) 與三星電子 (SSNLF-US ADR) 股價走勢，已成為華爾街開盤前的重要參考指標，韓國市場也不再只是遙遠的新興市場。

全球基金經理的投資習慣也隨之改變。PineBridge Investments 倫敦投資組合經理 Hani Redha 表示，隨著全球資金持續追蹤韓國科技股及 SK 海力士在美掛牌的存託憑證 (ADR)，「現在我們都是韓國投資人」。

摩根資產管理 (JPMorgan Asset Management) 亞太區首席市場策略師 Tai Hui 也表示，直到今年以前，他幾乎不曾向全球投資團隊重點介紹韓國市場，但 AI 浪潮已讓韓國股市成為全球資產配置不可忽視的一環。

不過，市場波動也同步放大。KOSPI 指數雖自 52 周高點 9,385.59 點回落 30.57%，跌至 6,516.27 點，近一個月跌幅達 28.02%，但今年以來仍累計上漲 54.63%，過去一年更大漲 104.40%，顯示 AI 資金行情仍帶來可觀漲幅，同時也伴隨劇烈震盪。

UBS SuMi TRUST Wealth Management 日本股票策略師 Chisa Kobayashi 表示，只要 AI 行情持續，投資人就必須接受這種高波動已成為市場新常態。她指出，隨著韓國等新興市場槓桿交易愈發盛行，股價短期內可能明顯偏離企業基本面。

市場人士認為，SK 海力士與三星電子掌握高頻寬記憶體 (HBM) 等 AI 關鍵零組件供應，加上全球大型雲端服務商持續擴大 AI 基礎建設投資，使韓國科技股在全球 AI 供應鏈中的重要性快速提升，也進一步提高韓股與美國科技股的連動程度。