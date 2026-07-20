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隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮席捲全球，華爾街觀察市場的風向標也悄悄改變。根據《彭博》報導，以科技股為主的韓國 KOSPI 指數正逐漸成為全球 AI 交易的重要領先指標，不少國際投資人每天在美股開盤前，便透過韓國科技股走勢研判當日美國市場方向。
數據顯示，KOSPI 指數與那斯達克 100 指數近 60 日的相關係數已升至 0.46，是過去五年平均 0.16 的近三倍，反映兩地市場連動程度大幅提高。分析指出，這種高度同步主要受到 SK 海力士與三星電子等 AI 存儲芯片龍頭，以及槓桿資金交易推動。
Tigress Financial Partners 投資長 Ivan Feinseth 接受《彭博》訪問時表示，韓國市場如今已與那斯達克及費城半導體指數 (SOX) 處於「相同的波動生態系」，SK 海力士 (SKHY-US ADR) 與三星電子 (SSNLF-US ADR) 股價走勢，已成為華爾街開盤前的重要參考指標，韓國市場也不再只是遙遠的新興市場。
全球基金經理的投資習慣也隨之改變。PineBridge Investments 倫敦投資組合經理 Hani Redha 表示，隨著全球資金持續追蹤韓國科技股及 SK 海力士在美掛牌的存託憑證 (ADR)，「現在我們都是韓國投資人」。
摩根資產管理 (JPMorgan Asset Management) 亞太區首席市場策略師 Tai Hui 也表示，直到今年以前，他幾乎不曾向全球投資團隊重點介紹韓國市場，但 AI 浪潮已讓韓國股市成為全球資產配置不可忽視的一環。
不過，市場波動也同步放大。KOSPI 指數雖自 52 周高點 9,385.59 點回落 30.57%，跌至 6,516.27 點，近一個月跌幅達 28.02%，但今年以來仍累計上漲 54.63%，過去一年更大漲 104.40%，顯示 AI 資金行情仍帶來可觀漲幅，同時也伴隨劇烈震盪。
UBS SuMi TRUST Wealth Management 日本股票策略師 Chisa Kobayashi 表示，只要 AI 行情持續，投資人就必須接受這種高波動已成為市場新常態。她指出，隨著韓國等新興市場槓桿交易愈發盛行，股價短期內可能明顯偏離企業基本面。
市場人士認為，SK 海力士與三星電子掌握高頻寬記憶體 (HBM) 等 AI 關鍵零組件供應，加上全球大型雲端服務商持續擴大 AI 基礎建設投資，使韓國科技股在全球 AI 供應鏈中的重要性快速提升，也進一步提高韓股與美國科技股的連動程度。
相較之下，美國主要股市今年表現仍維持穩健。標普 500 指數今年以來上漲 8.74%，那斯達克綜合指數上漲 9.83%，道瓊工業指數則上漲 7.78%。追蹤標普 500 指數的 SPDR 標普 500 ETF(SPY-US) 盤前上漲 0.35% 至 745.88 美元；追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust(QQQ-US) 上漲 0.72% 至 700.32 美元；追蹤道瓊工業指數的 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(DIA-US) 則上漲 0.20%，報 521.84 美元。
市場分析認為，在 AI 資金持續流向半導體與大型科技股之際，韓國科技股已從區域市場角色躍升為全球 AI 行情的重要風向球，未來 KOSPI 走勢及 SK 海力士、三星電子等龍頭股表現，可能持續成為國際投資人觀察美股開盤前的重要參考依據。
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