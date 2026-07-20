鉅亨網新聞中心 2026-07-20 21:44

根據南韓 Meritz Securities 最新發布的研報顯示，記憶體市場正迎來結構性劇變。以沙烏地阿拉伯為首的中東主權 AI 投資主體已正式進入市場，開始與三星電子及 SK 海力士等南韓記憶體巨頭，就中長期的存儲產品採購計畫展開密集談判。這一舉動不僅重塑了全球供需格局，更直接推動伺服器 DRAM 價格加速上行。

主權基金撬動市場

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Meritz 分析指出，中東國家投入 AI 的核心動能來自於國家安全與數據主權，旨在本國領土內建立資料中心，並以自主數據運營 AI 系統。由於當前 AI 資料中心建設高度集中，記憶體廠商超過 70% 的營收來自大型客戶，這使得市場定價權向少數買家傾斜。

與過去 PC 或手機時代的分散採購不同，現在單一主權級買家的進入，就能使市場需求滿足率變動 3 至 5 個百分點，足以觸發價格的大幅飆升。目前，64GB DDR5 伺服器 DRAM 的現貨價格已飆升至 3100 至 3400 美元，較 6 月底約 1380 美元的合約價高出約 146%。

供應短缺蔓延

報告強調，記憶體短缺已不再局限於資料中心，並開始蔓延至消費電子領域。蘋果及中國手機廠商因無法足量採購記憶體，已導致第四季度的生產計畫出現缺口。

專家認為，當前市場的本質問題是「物量調配」而非單純的價格問題——即市場上根本沒有足夠的貨源滿足各方求購。預計 2026 年第三季伺服器 DRAM 合約價季率漲幅將超過市場預期的 15%。

Kimi K3 並非衝擊

針對近期市場熱議的 Moonshot AI 模型 Kimi K3，Meritz 給出了不同於市場擔憂的解讀。研報指出，Kimi K3 的發佈應被視為 AI 硬體需求的中期利好，而非削減需求的衝擊。

分析區分了 K3 與去年低成本訓練的 DeepSeek 之不同：運行 K3 需要至少 64 個高性能晶片組成的大型集群，且其單次任務處理成本 (0.95 美元) 與 GPT-5.6 處於同一量級，遠高於 DeepSeek V4 Pro 的 0.04 美元。這意味著 K3 仍需依賴大量昂貴硬體。