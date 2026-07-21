鉅亨網新聞中心 2026-07-21 11:40

費城半導體指數 (SOX) 上周正式跌入熊市後，記憶體族群周一展開反彈。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Joseph Moore 表示，AI 驅動的新一輪記憶體景氣循環與過往大不相同，投資人不應因消費性電子市場短期疲弱而誤判產業趨勢，AI 帶動的 DRAM 供需失衡仍將持續多年。

周一盤中，美光科技 Micron Technology (MU-US)與 SanDisk (SNDK-US)股價雙雙上漲逾 5%，SK 海力士 (SKHY-US) 美國存託憑證 (ADR) 也上漲超過 2%，反映市場逢低承接記憶體族群。

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Joseph Moore 在最新報告中指出，本輪半導體景氣完全由 AI 資料中心建設所驅動，因此個人電腦、智慧手機及消費電子市場仍可能出現疲弱訊號，進而影響現貨價格及庫存變化，但這些因素並不足以改變整體 AI 需求趨勢。

他表示，近期拖累記憶體股表現的部分市場消息，多數來自 PC 及智慧手機市場，而非真正反映 AI 基礎建設需求，因此容易形成誤導投資人的「假訊號」。

摩根士丹利指出，目前資料中心需求造成的記憶體供應短缺絲毫沒有緩解跡象，反而仍持續惡化。該行預估，今年第三季 DRAM 價格將較第二季再上漲至少 25%，主要受惠 AI 伺服器持續大量採購高頻寬記憶體 (HBM) 及 DRAM 產品。

Joseph Moore 表示，以過去記憶體景氣循環作為目前市場的賣出依據，將錯失真正的產業變化。他指出，AI 模型訓練及推理正大量消耗 DRAM，導致其他終端市場可取得的記憶體供給明顯不足。

他表示，目前 DRAM 已成為 AI 發展最大的瓶頸之一，不僅影響 PC 與智慧手機製造，也使雲端服務業者願意支付更高價格取得記憶體，而非囤積庫存，反映需求仍十分強勁。

摩根士丹利預估，全球 AI 帶動的記憶體供需缺口恐將一路持續至 2028 年。該行認為，目前市場沒有任何跡象顯示記憶體供給將追上 AI 需求，因此記憶體產業仍將維持長期供不應求。

雖然記憶體廠商陸續與客戶簽訂長期供貨協議，加上 AI 晶片設計逐步改善記憶體使用效率，可能降低產業景氣循環波動幅度，但摩根士丹利認為，這反而有助延長本波記憶體榮景，對相關個股長期表現更為有利。

在投資布局方面，Joseph Moore 依舊最看好運算晶片族群，認為輝達 Nvidia (NVDA-US) 及博通 Broadcom (AVGO-US) 仍是目前市場最具吸引力的 AI 核心標的。不過，他也指出，記憶體類股近期已開始追趕漲勢，目前正是布局記憶體股的良好進場時機。

近期多家投資銀行也持續看好 AI 記憶體前景。市場普遍預期，隨著高頻寬記憶體 (HBM) 需求持續增加，以及 AI 伺服器對 DRAM 與 NAND Flash 容量要求不斷提高，美光、SK 海力士及三星電子等主要記憶體供應商未來數年營收及獲利仍可望受惠 AI 投資熱潮。