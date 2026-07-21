大立光加碼購地又出手 斥資5.61億元再購入台中工業區1247坪土地

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-21 19:06

大立光 (3008-TW) 在台中工業區購地連連出手，繼上月底斥資 6.28 億元，購置台中南屯區 1461 坪土地之後，今 (22) 日再以 5.61 億元再購置台中工業區工業 21 路的 1247 坪土地及廠房，兩宗商用不動產交易金額合計並達 11.89 億元。

大立光加碼購地又出手，今斥資5.61億元向永泉豐購入台中工業區1247坪土地。(圖：取自Google Map)

大立光的頻頻出手取得工業設廠用地，不到 1 個月內連兩次出手，主要為整合廠區，為未來一些可能預先準備。

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而在台中工業區 的工業用建廠用地交易升溫同時，在百容 (2483-TW) 半導體客戶需求高持續追單有利情況之下，公司爲進一步發展此一業務區塊，董事會決議以 3.23 億元購置台中工業區工業一路廠房及土地， 百容購置台中工業區工業一路廠房及土地，土地面積達 702 坪，百容預計將另投入資金購買設備及另重新與建廠房容納重型沖壓設備進駐。

大立光今年以來積極衝刺共同封裝光學的 CPO 新業務，市場認為，大立光此時連連出手獵地，應是為新事業預先暖身。