睽違一個月！全美汽油均價再見4字頭 通膨風險升溫為川普期中大選再添壓力

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-21 06:10

最新數據顯示，隨著美伊軍事衝突再次升級，牽動美國通膨命脈的汽油價格周一 (20 日) 再度突破每加侖 4 美元關鍵心理關卡。

(圖:shutterstock)

美國汽車協會（AAA）最新數據顯示，普通無鉛汽油均價達每加侖 4.003 美元，結束過去一個月徘徊 4 美元下方的短暫緩解期，市場對通膨重燃擔憂急劇升溫。

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此波漲勢源於荷姆茲海峽通航危機與雙方戰事擴大。近期圍繞海峽管理權的爭奪導致船舶通行量驟降，科威特石油設施遭襲受損，伊朗更稱兩艘油輪未獲許可穿越海峽時「發生爆炸」。

軍事層面上，美軍連續第九天空襲伊朗，伊朗則反擊約旦、伊拉克等地美軍基地，造成多名官兵死傷，1 月前達成的臨時停火備忘錄實質破裂。

受供應鏈受阻影響，布蘭特原油周一一度觸及每桶 91 美元，較 7 月初大漲近 20 美元。

油價飆漲正值美國 11 月期中大選前夕，成為總統川普的關鍵政治焦點。

儘管美國 6 月 CPI 年增率降至 3.5%，川普曾於橢圓形辦公室高調宣稱「物價大幅下跌」，但戰火重燃正將通膨推回上行軌道。

美國 CPI 年化增幅曾從略高於 2% 飆至 5 月的 4.2%，汽油作為家庭感知最敏銳的指標，居高不下將直接衝擊選民對經濟治理的信心。

美國智庫 CSIS 中東項目主任 Mona Yacoubian 指出，美伊雙方信任破裂使局勢降級困難，川普面臨「糟糕與沒那麼糟糕」的艱難抉擇，若不願成為下一個胡佛 (大蕭條時期總統)，恐必須在克制升級與選舉壓力間取得平衡。