鉅亨網編譯段智恆 2026-07-21 02:10

美國總統川普周一 (20 日) 表示，以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu)9 月赴紐約出席聯合國大會期間，「絕不會在美國遭到逮捕」，公開反駁紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani) 日前提出，紐約市正研究是否配合國際刑事法院 (ICC) 逮捕令採取行動的說法，再度引發外界對 ICC 逮捕令效力與美國立場的關注。

曼達尼日前接受《紐約時報》Podcast 節目訪問時表示，紐約市法務部門正討論尼坦雅胡訪美期間是否可能執行 ICC 逮捕令。他並指出，尼坦雅胡已遭 ICC 以涉及戰爭罪及危害人類罪起訴，「應該站在海牙接受審判」，並稱這項看法獲得不少人支持。

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對此，川普透過 Truth Social 發文強調，尼坦雅胡「無論以任何形式，都不會在美國遭到逮捕」。他並表示，尼坦雅胡正對抗伊朗伊斯蘭共和國，真正應該被追究責任的是伊朗領導層，而非以色列總理。

圖：川普 Truth Social

ICC 於 2024 年 11 月對尼坦雅胡發布逮捕令，指控他在加薩戰爭期間涉嫌以飢餓作為戰爭手段、蓄意攻擊平民，並涉及謀殺、迫害及其他危害人類罪。相關案件源於 2023 年 10 月 7 日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 (Hamas) 襲擊以色列後，以色列對加薩展開軍事行動。

尼坦雅胡辦公室則於周日發表聲明，嚴厲抨擊 ICC 及曼達尼，稱 ICC 是「袋鼠法庭」(kangaroo court)，對美國及以色列均不具司法管轄權，並批評 ICC 前檢察官卡林汗 (Karim Khan) 在遭爆性不當行為指控前數日倉促發布逮捕令，質疑相關程序的公正性。