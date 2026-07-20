鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-20 12:30

中國半導體產業迎來里程碑時刻，國產 DRAM 龍頭長鑫存儲 (CXMT) 下周一 (27 日) 在上海證交所科創板正式掛牌交易，市場看好該公司有望刷新 2010 年以來 A 股市場的募資紀錄。

根據公開招股書，長鑫存儲本次計畫募資高達 579 億元人民幣 (約 86 億美元)，若全額行使超額配售權，募資規模將進一步攀升至 667 億元，公司估值上看 850 億美元。

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與此同時，另一家國產 NAND Flash 巨頭長江存儲 (YMTC) 也已悄然進入上市輔導期，意味著中國記憶體晶片雙雄正同步加速資本化進程，全力切入由三星、SK 海力士及美光壟斷的全球記憶體「小俱樂部」。

受惠於 AI 浪潮引爆的 HBM 與 DDR5 需求熱潮，長鑫存儲營運爆炸式成長。

數據顯示，去年長鑫存儲在全球 DRAM 市佔率已上升至 7.7%，穩居全球第四大供應商。

進入今年首季，長鑫存儲營收更大幅躍升 719% 至 508 億元人民幣，展現強勁的接單能力。

值得注意的是，市場傳出蘋果為確保供應鏈穩定，曾遊說美國政府確保長鑫存儲不被列入實體清單，足見其在全球供應鏈中的地位已不可同日而語。

然而，亮眼數據背後亦隱藏風險。隨著長鑫、長江兩大陣營合計近千億元的融資投入擴產，市場對於未來可能出現的產能過剩感到憂慮。

近來，美光等國際記憶體大廠股價承壓下跌，部分原因便在於擔心中國廠商的擴張將打破現有的供需平衡。

此外，地緣政治風險持續升溫，美國五角大廈已將長鑫存儲列入所謂「涉軍企業名單」，部分議員亦呼籲進一步收緊出口管制。

分析師指出，對於投資者而言，這既是押注 AI 時代無盡算力需求的黃金機遇，但亦須警惕行業景氣循環反轉，以及國際政策變數的雙重挑戰。