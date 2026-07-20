鉅亨網新聞中心 2026-07-20 13:01

AI 浪潮持續推升半導體需求，SK 海力士董事長崔泰源示警，全球晶片供需缺口明年恐進一步擴大，儲存晶片價格也將面臨持續上漲壓力。目前全球企業為爭奪記憶體供應，競爭激烈程度已接近「恐慌」階段，供應緊張恐成為 AI 產業發展的新挑戰。

根據韓國《每日經濟新聞》報導，崔泰源日前在韓國商工會議所濟州論壇上表示，明年 AI 半導體需求預計將年增 60% 至 100%，整體儲存半導體需求增幅也將達 50% 至 60%。然而，供應端幾乎沒有大幅擴產計畫，供需落差恐持續擴大，全球企業爭奪儲存供應的程度「必須用恐慌來形容」。

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崔泰源指出，先進 AI 記憶體晶片產能擴張需要大量資本投入與較長建設週期，同時還受到設備與人力短缺限制。目前市場需求成長速度遠超過供應增加速度，他表示，SK 海力士正盡可能提高供應能力，但擔心儲存價格可能不降反升。

儘管供需緊張推升儲存價格，崔泰源也提醒，當前價格水準並不正常，並非健康市場訊號。他表示，PC 與手機廠商無法長期將成本轉嫁至終端消費者，若價格維持過高，可能吸引新競爭者進入市場，甚至引發各國政府介入。

他強調，半導體企業不應透過限制供應維持高價，擴大供給、做大市場才是長期策略。即使短期利潤率可能受到壓縮，但透過增加供應帶動市場成長，長遠而言將創造更大價值。

隨著 AI 基礎設施競爭升溫，崔泰源認為，半導體供應短缺已不只是企業間的商業問題，更攸關國家競爭力。他指出，目前 AI 產業正面臨 GPU、儲存、電力等核心基礎設施短缺問題，未來可能出現更多供應瓶頸。