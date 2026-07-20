鉅亨網新聞中心 2026-07-20 08:09

隨著中國版 Apple 智能（Apple Intelligence）通過網信辦備案，中國 iPhone 終於迎來 AI 功能落地曙光，告別「殘血版」時代。蘋果 (AAPL-US) 確認將接入阿里巴巴 (09988-HK) 「通義千問」大模型，為中國用戶提供核心 AI 能力。這項合作不僅加速蘋果 AI 生態布局，也讓阿里成為市場焦點；再加上長鑫科技上市帶來的投資收益，阿里近期在資本市場掀起「雙重利多」行情。

從產業鏈布局的角度來看，阿里巴巴近期的一系列動作不僅是資本運作的成功，更是對 AI 時代核心競爭力的高瞻遠矚。

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首先，在 AI 應用層面，與蘋果的合作意義非凡。Apple 智能採用「端雲協同」架構，絕大部分高難度的複雜推理與內容生成任務，都將交由雲端大模型處理。

阿里通義千問的接入，意味著將承擔文字理解、圖像理解及內容生成等高頻且通用的核心任務。

對於阿里而言，這不僅是技術實力的最佳證明，更重要的是獲取了國行蘋果設備這一極其珍貴的系統級曝光入口。

長期以來，AI 應用領域的競爭異常激烈，單純依靠 App 拉新獲取用戶的成本日益高昂。相比騰訊等競爭對手在微信生態內的布局，阿里通過接入 Apple 智能，得以直接滲透至蘋果強大的生態系統中。這對於通義千問擴大用戶覆蓋面、提升市場活躍度具有決定性意義。

正如阿里董事局主席蔡崇信先前所言，蘋果在多方談判後選擇阿里，是對阿里技術底座與服務能力的強大背書。儘管未來仍需面對將模型適配於更多設備及維持極致體驗的挑戰，但這份深度綁定已確保了阿里在未來 AI 入口之爭中的有利位置。

而在技術硬體基礎設施層面，長鑫科技的 IPO 則是阿里另一張亮眼的成績單。

作為中國 DRAM 龍頭，長鑫科技啟動募資約 579 億元的歷史級 IPO，而阿里作為其最大的產業投資方，持有近 5% 的股份。

回溯這筆投資，阿里早在 2021 年便展開布局，並在申請 IPO 前夕進行了大規模注資。按市場預期市值計算，阿里的投資回報率高達 17 倍，這不僅是一筆成功的財務投資，更是戰略保險。

透過股權與產能購買的「雙綁定」機制，阿里在記憶體價格波動劇烈的市場週期中，不僅獲得了穩定的供應，更確保了採購成本優於市場平均，從而保障了阿里雲伺服器交付的穩定性。長鑫科技的成功上市，象徵著阿里在硬體供應鏈上的防禦性布局已見成效。

將視角拉高，若將通義千問接入 Apple 智能與長鑫科技的 IPO 連結起來，便能清晰勾勒出阿里在 AI 產業鏈上的全景圖。這條看不見的線，一端連接起 AI 應用的黃金流量入口，另一端則牢牢扎根於算力與儲存等 AI 基礎設施。

近年來，阿里不僅投資了月之暗面、MiniMax、智譜等大模型初創企業，更在雲端與 AI 硬體建設上投入驚人。

去年，集團 CEO 吳泳銘宣布未來三年將投入超過 3,800 億元打造基礎設施，這一數字創下了中國民營企業的新紀錄。

如今，從底層晶片、記憶體儲存，到雲端運算，再到終端的蘋果手機 AI 助手，阿里正試圖將整個產業鏈條串聯起來。

對於市場而言，這兩則消息的釋出只是阿里 AI 布局的冰山一角，而其在資本與產業的雙重豐收，也正向外界傳遞出一個強烈的訊號：在邁向智慧化的時代浪潮中，阿里已準備好透過深厚的基礎架構與廣闊的應用入口，持續構築其不可撼動的產業地位。