鉅亨網新聞中心 2026-07-16 09:59

瑞銀重申，中國股市仍具「吸引力」評價，並持續偏好科技類股，主要原因包括 AI 驅動的成長動能強勁、企業創新能力持續提升，以及半導體國產化進程加快。該行認為，半導體、AI 供應鏈及大型網路平台企業，可望持續受惠於 AI 商業化發展，以及國際資金重新流入中國市場。

‌



此次調整中，瑞銀將快手納入焦點名單，配置比重為 3%。該行指出，快手在 AI 領域進展快速，其可靈 (Kling AI) 模型已成為全球領先的文字生成影片模型之一，用戶參與度可與 OpenAI 的 Sora 相提並論。雖然公司短期仍面臨電商及廣告收入壓力，但市場未來將更加關注其 AI 發展潛力。

此外，瑞銀也首次配置美團 2% 的投資比重。報告指出，中國外送市場最激烈的競爭階段已逐步結束，隨著市場競爭回歸理性，公司獲利能力可望自第二季起穩步改善，股價也有望出現策略性反彈。

權重調整方面，中國平安配置提高 2 個百分點，阿里巴巴增加 1 個百分點，藥明康德及小米則各增加 0.5 個百分點。