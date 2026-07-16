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瑞銀最新調整中國全球股票焦點名單，新增快手 (1024-HK)與美團 (3690-HK)，並提高阿里巴巴 (BABA-US)、中國平安 (2318-HK)、藥明康德 (2359-HK)及小米集團 (1810-HK)的投資權重。該行表示，在人工智慧 (AI) 加速普及及政策環境持續改善下，仍維持對中國股市的樂觀看法，科技股依然是投資布局重點。
瑞銀重申，中國股市仍具「吸引力」評價，並持續偏好科技類股，主要原因包括 AI 驅動的成長動能強勁、企業創新能力持續提升，以及半導體國產化進程加快。該行認為，半導體、AI 供應鏈及大型網路平台企業，可望持續受惠於 AI 商業化發展，以及國際資金重新流入中國市場。
此次調整中，瑞銀將快手納入焦點名單，配置比重為 3%。該行指出，快手在 AI 領域進展快速，其可靈 (Kling AI) 模型已成為全球領先的文字生成影片模型之一，用戶參與度可與 OpenAI 的 Sora 相提並論。雖然公司短期仍面臨電商及廣告收入壓力，但市場未來將更加關注其 AI 發展潛力。
此外，瑞銀也首次配置美團 2% 的投資比重。報告指出，中國外送市場最激烈的競爭階段已逐步結束，隨著市場競爭回歸理性，公司獲利能力可望自第二季起穩步改善，股價也有望出現策略性反彈。
權重調整方面，中國平安配置提高 2 個百分點，阿里巴巴增加 1 個百分點，藥明康德及小米則各增加 0.5 個百分點。
另一方面，瑞銀下調中國建設銀行 (0939-HK)、美的集團 (0300-HK)、百勝中國 (YUMC-US)、中國太平洋保險 (2601-HK) 及中國人民財產保險 (2328-HK) 的投資比重，以重新平衡投資組合。
展望後市，瑞銀預估，在企業基本面改善、政策持續支持，以及 AI 長期成長趨勢帶動下，中國股市至 2027 年 6 月有望實現中雙位數 (約 15% 左右) 的投資報酬率。該行認為，AI 商業化、半導體自主化及科技創新仍將是推動中國股市中長期表現的主要驅動力。
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