鉅亨網新聞中心 2026-07-20 11:23

人工智慧領域指標性企業月之暗面（Moonshot AI）正式遞交上市議案，目標直指港股市場，預計最快於 6 個月內完成上市程序。這項決策背後，反映了該公司在業務規模與技術實力上的雙重躍進。

月之暗面之所以認為資本市場時機已經成熟，主要歸功於其亮眼的財務表現與技術突破。

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公司財務數據顯示，今年 6 月年度經常性收入（ARR）已突破 3 億美元大關，且在過去三個月內實現了驚人的 3 倍成長。伴隨著業務的高速擴張，月之暗面正式發表了迄今能力最強的全新模型「Kimi K3」。

該模型在綜合能力表現上，已超越 Claude Fable 5 與 GPT-5.6 之外的所有市場競爭對手，定價策略則與 Anthropic 的 Sonnet 相對標，展現其強大的市場競爭力。

作為本次技術發布的核心，Kimi K3 擁有 2.8 兆參數，並採用先進的 KDA 混合線性注意力機制與注意力殘差技術，原生支援視覺理解，並具備 100 萬 Token 的超大上下文視窗。

實際應用層面，Kimi K3 展現了卓越的長程編碼能力，即便是面對大型程式碼庫，也能在少量人工監督下，協調終端工具持續執行長時間的複雜工程任務。

此外，該模型透過結合軟體工程與視覺推理，實現了「看見輸出、即時優化」的視覺閉環，這項特性在遊戲開發、前端設計及 CAD 等專業領域展現出廣闊的應用前景，甚至能將概念、圖片與影片轉化為可互動的實際操作體驗。

目前，用戶已可透過官方網站 kimi.com、最新版 Kimi 手機 App、Kimi Work 桌面用戶端以及 Kimi Code 與 Kimi API 使用這款全新模型。

在預設思考強度設定為「Max」的基礎上，官方亦預告未來更新將加入「Low」與「High」兩種模式，以滿足不同場景下的使用者需求。