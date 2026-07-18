鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-18 09:14

甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 信用風險指標周五 (17 日) 升抵歷史新高，反映投資人愈來愈擔憂該公司龐大的人工智慧 (AI) 投資，以及這些投資未來能否帶來足夠回報。

根據 ICE Data Services 資料，反映市場對甲骨文違約風險看法的信用違約交換 (CDS) 保費上升約 10 個基點，收在 198.23 個基點，創歷史收盤新高，先前的歷史高點為 3 月 27 日的 198.18 基點。

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CDS 保費上升，代表投資人要求更高的風險補償，才願意為持有甲骨文債券提供違約保障。

市場憂慮升溫之際，甲骨文正持續大舉投資資料中心，以支援快速成長的 AI 運算需求。這波基礎設施建設已對公司財務造成壓力，使營運自由現金流陷入負值。

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 上周將甲骨文信用評等調降至 BBB-，為投資等級最低一級，僅高於垃圾級一級。標普表示，甲骨文為擴大 AI 業務所需的前期資本支出，遠高於原先預估。

穆迪 (Moody’s Ratings) 則維持負向展望，代表未來仍有遭降評風險。

針對甲骨文遭降評，Sevens Report Research 技術分析師 Tyler Richey 表示，這可能是股市的「煤礦坑裡的金絲雀」，是股市即將面臨痛苦的初步預警。

他在本周一給客戶的報告中寫道：「甲骨文很可能成為首家轉向的超大規模雲端服務商 (hyperscalers) 巨頭，這正演變為股市長期周期性熊市的早期階段，而且這種可能性正日益增加。」

甲骨文股價自 2025 年 9 月以來已下跌 61%。但 Richey 表示，該公司的衰落和降評早有預兆。癥結在於，該公司的 CDS 利差在 2025 年即便股價上漲也未能收窄，換句話說，隨著股價飆升，該公司債務違約的保險成本並未充分下降，這意味著股權投資者忽視了債券投資者所看到的風險。

Richey 認為，現在大盤也出現了類似的警告訊號。

科技股周五殺聲隆隆，費城半導體指數自高點累計回跌 20%，正式跌入「熊市」。引發周五賣壓的主因是一家中國新創公司推出新的 AI 模型，引發市場擔憂 OpenAI 等既有 AI 開發商將面臨更激烈競爭，也加深市場對美國大型科技公司大規模 AI 基礎設施投資，是否足以創造相應報酬的疑慮。

甲骨文已透過旗下雲端運算業務，成為 AI 基礎設施競賽的重要參與者，向 AI 模型開發商及企業客戶提供運算資源。不過，建置相關運算能力需要投入大量資金興建資料中心、採購網路設備及先進 AI 晶片。