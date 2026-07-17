鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-17 16:30

中國 A 股三大指數今 (17) 日齊步重挫，上證指數(SSEC) 失守 3800 點大關，創業板與科創 50 指數雙雙挫逾 7%，主要受到全球科技股拋售潮加劇影響。

滬指今日收低 3.05% 至 3764.15 點，深證成指 (SZI) 收跌 5.4% 至 13706.88 點，創業板指收黑 7.15% 至 3428.63 點，滬深兩市成交額人民幣 2.65 兆元，較上一個交易日增量 2514 億元。

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盤面上，半導體產業鏈持續弱勢表現，中京電子、兆易創新、大為股份、德明利、華天逾科技等多股跌停，跌逾 10% 個股多達 50 逾檔；CRO 概念類大幅回調，昭衍新藥、百誠醫藥、百奧賽圖等多股跌停，皓元醫藥、泓博醫藥、益諾思等多股跌超 10%；CPO 光纖概念股持續下挫，長光華芯、長飛光纖、光迅科技、中興通訊、長江通訊等多股跌停，炬光科技、鼎通科技、天孚通訊等多股跌超 10%：前幾日漲勢較好的創新藥今日亦向下回調，百誠醫藥、昭衍新藥跌停，康龍化成跌超 8%。

上漲族群方面，電力、銀行、油氣股漲幅居前，深南電 A、湖南發展、樂山電力、桂冠電力等多股漲停；金融族群盤中異動拉升，湘財股份直線漲停，建設銀行漲超 3%。

消息面上，根據中國國家能源局發佈的 6 月全社會用電量等數據，上月用電量年增 3.7% 至 8981 億千瓦時，其中充換電服務業、互聯網數據服務用電量分別為 148 億、91 億千瓦時，增速分別達到 57.1%、41.4%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 481 檔股票上漲，4997 檔下跌，平盤 45 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 44 檔股票漲幅在 9% 以上，816 檔股票跌幅在 9% 以上。

東方財富證券研究所副所長、首席策略官陳果說：「我們對 A 股 2026 年走勢一直是 N 型判斷。市場正迎來 2026 年的黃金買點，主要指數有望在下半年創出新高。」 他的團隊給出五大理由：（1）今年第二季 GDP 4.3% 是經濟底，下半年增速料將改善；（2）第二季 A 股市場微觀資金面是資金底，下半年預計將改善；（3）A 股市場情緒指標已接近低位水準；（4）下半年大批「老登」資產處於獲利復甦初期，目前仍處估值低位；（5）下半年多家中國真科技優質公司登陸 A 股，有望吸引增量資金流入，提升市場活躍度和風險偏好。

國泰海通證券指出，近兩周市場事實上已開啟階段性「高切低」的結構性切換行情，但可確定的是，賽道擁擠度消化、結構性再平衡，並不等同於牛市終結。對於 A 股整體走勢，當前市場處於震蕩整固、結構再平衡階段，並非牛熊趨勢轉換的拐點。當前科技族群的調整，或許更多是階段性高切低，而非行情終局。

廣發證券認為，本輪調整是國內外擾動疊加的集中釋放。外圍層面，隔夜美股記憶體族群延續調整態勢，疊加南韓央行 (BOK) 意外升息引發韓股單日暴跌逾 7%，海外科技賽道的劇烈波動直接向 A 股傳導；從內部來看，半年報業績驗證期部分標的增速不及預期，資金集中止盈引發連鎖反應，進一步放大高價股調整幅度。短期上，高價科技賽道的補跌過程尚未完全收尾，市場情緒徹底企穩仍需時間，但連續調整後，做空動能已在快速釋放。