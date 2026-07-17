鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-17 09:47

台積電 (2330-TW) 今 (17)) 日開盤重挫超過 3.5%，權重股的下跌並造成早盤大盤下跌超過 1700 點，大盤指瀕臨約 43545 點的季線保衛戰， 同時，韓國股市因制憲節休市、日股早盤下跌逾 3.55% 也帶給台股極大的壓力；早盤台股電子股並重挫 3.7%。

‌



台積電昨 (16) 日宣布將 2026 年資本支出大幅上調至 600 億至 640 億美元，較原先規劃的中位數提升 15%。同時表示在亞利桑那州追加 1,000 億美元的投資，可能會再建四個或更多晶圓廠，以滿足主要美國客戶未來多年的強勁需求。至於，面板級先進封裝 CoPoS 的開發進度。目前台積電先進封裝仍以 CoWoS 為主，CoPoS 試驗線正在建置，相關技術及良率預計還需要約一年時間成熟。整體法說正向，但是早盤股價 一度下挫超過 3.5%。

7 月 16 日在集中市場 外資賣超 483.35 億元，投信買超 85.49 億元；自營商賣超 33.58 億元，三大法人合計賣超 431.43 億元。而在期貨市場更大動作加碼空單，今天外資在期貨市場交易口數淨額爲空單 3207 口，未平倉口數淨額爲 84453 口。

資深證券分析師黃漢成指出，目前台股顯現的成交量能萎縮走勢，主要原因在外資對市場看法保守，同時，從電子次族群來看，包括被動元件、IC 載板、功率元件、光通訊的 CPO 等類股輪流下跌，造成上檔套牢者眾，即使股價下跌也乏力承接，台股將呈現高檔箱型整理。

統一證券指出，台積電營收與展望優於預期，僅短期毛利率受新產能持續開出而承壓。同時，市場憂慮長短料問題、CSP 大廠 AI 投資續航力及投資回報率問題，AI 雜音再起。美伊戰爭未解，地緣政治問題干擾油價及美債殖利率，投資市場風險 趨避程度提升。外資期貨空單逾 8.4 萬口，盤面籌碼沉重，

統一證券指出，大盤利空測試進行中，操作建議保持適度資金彈性，避免過度槓桿，選股以流動性佳的中大型 AI 權值股為主。長線追蹤族群：台積電及先進製程 / 封裝、高速傳輸 (含光傳輸)、IC 載板與 PCB、機箱滑軌、功率半導體、特用化學及自行車等族群。