鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股上周五 (10 日) 因颱風休市，美股四大指數上周五皆收紅，台股今 (13) 日恢復交易補漲，早盤雖以 45500.32 點開低，但在電子權值股全數走揚帶動下，盤中翻紅大漲逾 900 點，最高漲至 46330.91 點，力拚站穩 5 日線與月線，預估成交量 1.07 兆元。
法說行情今天發威，上周舉辦法說的大立光開盤鎖住漲停，南亞科早盤也大漲約半根停板，本周四 (16 日) 將召開法說的台積電，備受市場矚目，早盤漲幅也超過 2.5%，股價最高來到 2475 元。
電字權值股今天全面走高，除了台積電 (2330-TW) 以 2460 元開高走高外， 鴻海 (2454-TW) 漲幅逾 1%。另外，大立光 (3008-TW) 強攻漲停鎖住 4345 元，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 也漲逾 2%。
矽晶圓族群今天為盤面亮點，多檔高掛紅燈，台勝科 (3532-TW)、環球晶 (6488-TW)、中美晶 (5483-TW)、合晶 (6182-TW) 以及嘉晶 (3016-TW) 皆強攻漲停。
無人機族群今天走揚，漢翔 (2634-TW)、邑錡 (7402-TW) 雙雙亮燈漲停，雷虎 (8033-TW)、中光電 (5371-TW)、亞航 (2630-TW)、長榮航太 (2645-TW)、亞光 (3019-TW) 漲逾半根停板。
板卡族群今天表現同樣亮眼，承啟 (2425-TW) 亮燈漲停，華碩 (2357-TW) 漲逾 4%，微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 也有 1 至 2% 漲幅。
美股四大指數全數收紅，道瓊指數上漲 149.6 點或 0.29%，收 52637.01 點；那斯達克指數上漲 74.72 點或 0.29%，收 26281.61 點；S&P 500 指數上漲 31.75 點或 0.42%，收 7575.39 點；費城半導體指數上漲 7.16 點或 0.055%，收 12967.16 點。