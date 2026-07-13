鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-13 09:42

台股上周五 (10 日) 因颱風休市，美股四大指數上周五皆收紅，台股今 (13) 日恢復交易補漲，早盤雖以 45500.32 點開低，但在電子權值股全數走揚帶動下，盤中翻紅大漲逾 900 點，最高漲至 46330.91 點，力拚站穩 5 日線與月線，預估成交量 1.07 兆元。

〈台股開盤〉颱風後補漲跳近千點躍過月線 法說行情發威拚站穩4萬6。(圖：shutterstock)

法說行情今天發威，上周舉辦法說的大立光開盤鎖住漲停，南亞科早盤也大漲約半根停板，本周四 (16 日) 將召開法說的台積電，備受市場矚目，早盤漲幅也超過 2.5%，股價最高來到 2475 元。

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電字權值股今天全面走高，除了台積電 (2330-TW) 以 2460 元開高走高外， 鴻海 (2454-TW) 漲幅逾 1%。另外，大立光 (3008-TW) 強攻漲停鎖住 4345 元，台達電 (2308-TW) 漲逾 2%，廣達 (2382-TW) 也漲逾 2%。