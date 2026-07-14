〈台股開盤〉開低走低 電金權值股全倒 跌逾千點壓垮4萬5支撐

隨著日、韓股昨日大跌，台股原本因颱風假進行補漲的走勢開始變調，今 (14) 日受美股費半指數大跌逾 5% 的影響，指數更是開低走低進行補跌，權值股、熱門族群賣壓齊出籠，盤中一度下探至 44,310.11 點，跌幅超過 1,000 點，進一步向下往季線靠攏，儘管一度有買盤進場，但仍失守 4 萬 5 千點大關， 預估成交量達 1 兆元，與昨日相當。