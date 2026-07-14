〈台股開盤〉開低走低 電金權值股全倒 跌逾千點壓垮4萬5支撐
鉅亨網記者魏志豪 台北
隨著日、韓股昨日大跌，台股原本因颱風假進行補漲的走勢開始變調，今 (14) 日受美股費半指數大跌逾 5% 的影響，指數更是開低走低進行補跌，權值股、熱門族群賣壓齊出籠，盤中一度下探至 44,310.11 點，跌幅超過 1,000 點，進一步向下往季線靠攏，儘管一度有買盤進場，但仍失守 4 萬 5 千點大關， 預估成交量達 1 兆元，與昨日相當。
權值股一片綠油油，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌近 1%，跌破月線，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 跌幅都在 2% 以上，鴻海 (2317-TW) 則在平盤附近遊走，僅南亞科 (2408-TW) 力守平盤之上。
金融類股今天跌幅加重，三大金控富邦金、中信金一度下跌超過 3%，國泰跌逾 2.5%，拖累金融類股跌幅約 2.2%。
市場今日聚焦無人機與軍工概念股，包括千附 (8383-TW)、千附精密 (6829-TW)、和成 (1810-TW) 都亮燈漲停，安集 (6477-TW)、漢翔 (2634-TW) 漲幅都在半根以上，成為多頭資金聚集地。
封測族群今日獲利了結賣壓沉重，包括南茂 (8150-TW)、菱生 (2369-TW) 都重挫半根以上，頎邦 (6147-TW)、久元 (6261-TW)、京元電 (2449-TW)、超豐 (2441-TW) 也都下跌 2% 以上。
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