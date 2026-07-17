鉅亨網編輯林羿君 2026-07-17 10:11

隨著投資人紛紛透過 ETF 間接布局 SK 海力士，美國掛牌規模最大的韓國 ETF 迎來史上最大資金流入。由於 SK 海力士新上市的美國存託憑證（ADR）相較韓國本地股票存在顯著溢價，不少投資人轉而將 ETF 視為替代投資工具。

SK海力士ADR溢價飆27% 資金改買「這檔ETF」單日吸金11億美元。(圖:shutterstock)

根據彭博彙整數據，貝萊德旗下、資產規模達 230 億美元的 iShares MSCI South Korea ETF(EWY-US) ，週三 (15 日) 吸引逾 11 億美元資金流入，前一日也創下單日 8.14 億美元的歷史新高。

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該 ETF 約四分之一的持股配置為在韓國上市的 SK 海力士，因此成為海外投資人布局該股最便捷的管道之一。

Strategas Securities ETF 首席策略師 Todd Sohn 表示，ETF 本質上就是一種「代理投資（proxy play）」工具，無論是新興市場或成熟市場的投資主題，都能以極高效率取得市場曝險。

這波資金湧入發生在 SK 海力士 ADR 登陸美股後不久。該公司 ADR 上市首週便引發市場熱烈交易，價格大幅高於韓國本地股票。截至紐約時間週四下午，SK 海力士 ADR 較韓國股票的溢價約為 27%，前一天更一度衝上 51%，創下歷史新高。

相較於直接追價買進溢價較高的 ADR，部分投資人選擇透過 EWY 間接持有韓國上市的 SK 海力士股票。相較於直接投資韓股，ETF 不僅免去跨時區交易的不便，也省去外匯兌換等程序。

Jonestrading Institutional Services 股票銷售交易員兼總體策略師 Dave Lutz 表示，投資人正利用 EWY 作為投資韓國上市 SK 海力士股票的替代工具。

SK 海力士 ADR 與韓股之間的價差之所以持續存在，是因為通常可用來平抑兩地價格差異的轉換機制，目前仍受到限制。由於 ADR 的新增發行與註銷機制將持續關閉至本月底，投資人目前無法自由在 ADR 與韓國股票之間進行轉換。即使之後重新開放，市場仍不確定實際可提供的轉換額度，以及是否還需取得額外監管核准。

類似的 ADR 溢價現象也出現在台積電 ADR(TSM-US) 。由於台積電台灣股票與 ADR 並非完全可相互轉換，根據彭博統計，過去一年台積電 ADR 平均較台股現貨溢價約 20%。

這波資金湧入，也反映韓國記憶體族群已成為今年 AI 投資熱潮中最受矚目的標的之一。儘管 SK 海力士赴美上市後股價波動加劇，資金仍持續流入相關族群。在韓國，散戶瘋狂追捧與 SK 海力士及三星電子掛鉤的單一股票 ETF，甚至促使監管機關一度暫停核准新的單一股票 ETF 上市。

Facet 投資長 Tom Graff 表示，部分資金流入可能來自空頭回補，但整體市場需求依然十分強勁。至於這股熱潮能否持續，仍有待觀察，不過在此情況下，多數放空部位迅速回補並不令人意外。