鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-17 12:31

外資認為，儘管市場短期對毛利率預估、美國投資增加等議題有所疑慮，但整體看法仍偏多，普遍認為台積電本次再度繳出「財報優於預期、展望同步上修」的成績，且 AI 需求正由 GPU 加速器進一步擴散至 CPU、客製化 ASIC 及網通晶片，成為推升未來數年營收與獲利的主要動能。

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外資普遍看好台積電資本支出上調至 600 億至 640 億美元，並將其視為正面訊號，認為此舉反映台積電對 AI 需求與客戶訂單的信心，而非盲目擴產。台積電管理層也強調，擴產前會實際檢視雲端服務供應商的設備部署時程、資料中心建設進度及電力供應狀況，不會單純加總客戶提出的需求預測。

外資認為，這代表目前 AI 需求主要來自真實的資料中心建置，而非客戶提前拉貨或堆積庫存，需求能見度甚至已延伸至 2029 年至 2030 年。

除了 GPU 與其他 AI 加速器需求持續強勁，Agentic AI 也成為本次外資報告共同關注的焦點。隨 AI 架構由生成式 AI 逐步轉向代理式 AI，系統需要更多 CPU 負責資料處理、任務調度及模型協作，帶動 x86 與 Arm 架構 CPU 需求同步升溫。

其中一家外資直言，市場目前仍低估 Agentic AI 帶來的 CPU 成長空間，其 2026 年至 2027 年台積電每股純益預估因此高於市場共識約 4% 至 10%。另一家外資則指出，AI 需求已由 GPU 擴散至 CPU、客製化 ASIC 及網通晶片，需求來源更加多元，也降低台積電成長過度集中於單一產品的風險。

在先進製程方面，外資看好 N3、N2、A16 及 A14 持續成為台積電主要成長引擎。其中，N2 家族產能在 2026 年至 2028 年間，年複合成長率可能超過 70%，N3 產能也將持續快速增加，以支援新一代 AI 晶片。

台積電 A14 製程則預計 2027 年試產、2028 年量產，目前早期良率表現良好，客戶接洽進度也優於原先規劃。管理層更預期，A14 及後續 A13、A12 所形成的產品家族，市場規模可能比 N2 更大，產品生命週期也更長。

不過，毛利率仍是外資關注焦點。外資指出，台積電第二季毛利率雖達 67.7%，優於公司財測高標，但仍未達部分法人期待的 70%，加上 2 奈米量產初期、海外晶圓廠成本及原物料價格上升，可能壓抑後續毛利率表現。

台積電預估，N2 量產爬坡可能稀釋 2026 年下半年毛利率約 3 至 4 個百分點，海外廠則可能再稀釋 2 至 3 個百分點。不過，多家外資仍認為相關壓力可控，台積電可透過先進製程產品組合改善、產能利用率提升、生產效率優化及價格調整，維持約 65% 至 66% 的高檔毛利率。

先進封裝方面，外資認為 CoWoS 仍是目前 AI 半導體供應鏈最主要的瓶頸，甚至已限制部分客戶 AI 晶片出貨。台積電正持續加速擴充後段封裝產能，同時對英特爾 EMIB、EMIB-T 等替代技術持開放態度。

外資指出，前段晶圓製造與後段封裝屬於不同業務，即使部分客戶採用其他廠商的封裝方案，前段晶圓仍可能由台積電生產。因此，英特爾等業者分擔先進封裝需求，未必威脅台積電，反而有助解除客戶出貨瓶頸，進一步擴大台積電前段晶圓業務。