鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-17 13:00

輝達進軍AI新藍海市場，有望成股價新催化劑(圖：Shutterstock)

在市場質疑大型科技公司是否能持續大舉投資 AI 硬體之際，輝達需更多客戶加入採購行列。該公司周四 (16 日) 宣布，將為由軟銀 (SoftBank)、Sony、本田(Honda Motor) 等日本企業共同主導的產業聯盟 Noetra，提供 AI 晶片及用於基礎模型的運算基礎設施。

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Noetra 初期將部署 13,750 顆輝達 Vera CPU 及 27,500 顆 Rubin GPU，可提供 140MW 的資料中心運算容量。雙方並未揭露交易金額。

相較於輝達向美國大型企業客戶出售的數十萬顆晶片，這筆訂單規模仍屬有限。然而，所謂的「主權 AI(Sovereign AI)」——即由政府支持、發展自主 AI 技術的計畫——已成為輝達的重要成長引擎。該公司 2026 會計年度來自主權 AI 的營收年增逾三倍，突破 300 億美元，並預期未來仍將持續擴大。

儘管如此，這項消息仍未能提振輝達股價。輝達周四收跌 2.4%，報每股 207.40 美元。那斯達克指數下跌 1.5%。晶片股同步走弱，拖累費城半導體指數重挫 4.3%。

另一方面，輝達也宣布，正與多家日本企業合作推動「物理 AI(Physical AI)」，涵蓋機器人、自動駕駛等 AI 在實體世界的應用，同時推出兩款專為先進機器人設計的新型超級運算模組。

輝達表示，T300 與 T2000 兩款新模組採用 Thor 運算架構，可支援大眾市場機器人應用。

雖然目前機器人業務規模仍遠小於 AI 資料中心市場，但《巴隆》指出，華爾街正押注其未來將迎來爆發式成長。

RBC 分析師 Tom Narayan 預估，到 2050 年全球每年將售出約 3.5 億台機器人，平均售價約 2.5 萬美元，市場規模可望達 9 兆美元。